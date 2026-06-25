Francia quiere asegurarse el primer puesto ante Noruega y evitar desplazamientos, dice DT asistente

El seleccionador interino de Francia, Guy Stephan, durante una rueda de prensa

​Francia intentará asegurarse el primer puesto del Grupo I del Mundial ‌el viernes ante ‌Noruega con el fin de evitar las molestias que supondría tener que desplazarse lejos de su base en Boston, dijo el segundo entrenador, Guy Stephan.

En declaraciones realizadas el jueves en ​sustitución del ⁠seleccionador Didier Deschamps, que ha regresado ‌a Francia para asistir al ⁠funeral de su madre, ⁠Stephan confirmó que el defensa central William Saliba no podrá jugar contra Noruega ⁠y que el delantero Marcus Thuram ​sufre molestias en la ‌pantorrilla.

"Didier quiere terminar en ‌primera posición, al igual que todo ⁠el grupo, porque eso supondría una diferencia enorme desde el punto de vista logístico", dijo Stephan a ​periodistas el ‌jueves.

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"Los tiempos de desplazamiento a las distintas ciudades serían mucho más largos si terminamos segundos. Y también está la cuestión de ⁠las temperaturas. El primer puesto es lo mejor", señaló.

Encabezar el grupo significaría que los campeones de 2018 podrían permanecer en el noreste de Estados Unidos hasta los cuartos de final, mientras que el equipo ‌que termine segundo se enfrentaría a la perspectiva de recorrer largas distancias hasta Dallas, Miami y Atlanta.

Francia y Noruega se han clasificado para la fase eliminatoria, ‌con seis puntos cada una, tras ganar sus dos primeros partidos.

Francia solo necesita un ‌empate en ⁠el estadio de los New England Patriots de la NFL ​para terminar primera gracias a su mejor diferencia de gol.

Con información de Reuters