Ver Japón vs. Suecia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La selección de fútbol de Suecia se prepara para cerrar la fase de grupos. (Crédito de foto: Michael Campanella/Getty Images)

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 llega a su máxima ebullición con una última fecha que promete adrenalina en el Grupo F. En un duelo directo, Japón y Suecia se verán las caras en un compromiso donde se juegan el todo por el todo. Ambos combinados saltarán al campo con un ojo en su propio juego y otro en lo que suceda con Países Bajos (líder del sector), con la misión compartida de adueñarse del segundo boleto directo o arrebatarle la punta a los neerlandeses. Este electrizante choque se disputa este jueves 25 de junio de 2026, a las 20:00 horas en el imponente Estadio de Dallas (AT&T Stadium), en Arlington, Texas.

Los peligros de las transmisiones virtuales ilegítimas

Ante la enorme expectativa de ver a Suecia y a Japón disputar puntos mundialistas, las búsquedas de transmisiones alternativas en la web se han multiplicado. Pese a esto, intentar seguir los noventa minutos en vivo mediante portales clandestinos como Fútbol Libre o la app Xuper TV representa una elección peligrosa debido a su naturaleza ilegal. Estos servidores retransmiten imágenes de forma pirata, operando al margen de las normativas de propiedad intelectual y sin abonar los derechos comerciales que establece la FIFA.

El público pone en severo peligro la integridad informática de sus teléfonos y computadoras. Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas por ciberdelincuentes como eficaces anzuelos para la distribución masiva de virus y sistemas espías. Quienes ingresan a estos sitios web se exponen de manera directa a la clonación de tarjetas de crédito, pérdidas de contraseñas bancarias y hackeos de perfiles personales. Sumado a esto, la transmisión suele interrumpirse de forma constante debido a los bloqueos de los servidores.

Japón enfrentará a Suecia en su última jornada del grupo. (Crédito de foto: ESPN)

Alternativas oficiales para ver el partido

Para ver el choque entre asiáticos y europeos con buena calidad visual y con total confianza en el cuidado de la información personal, los aficionados en Argentina cuentan con diversas alternativas que operan perfectamente dentro del marco de la ley.

El partido estará disponible en directo a través de la pantalla de DSports y DGO, que ofrece un seguimiento minuto a minuto de toda la cita máxima. De igual manera, los usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes podrán optar por la moderna plataforma de streaming de Paramount+. Por último, la conocida grilla de Flow y la tradicional transmisión de TyC Sports (junto a su alternativa TyC Sports Play) emitirán el juego completo en vivo y con la máxima fidelidad técnica. Vivir la fiesta del Mundial requiere la responsabilidad de elegir siempre los canales autorizados.