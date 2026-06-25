En pleno Mundial, hinchas suecos marcharon con las madres de hijos desaparecidos en México

Los hinchas suecos se unieron al reclamo por los desaparecidos en México en la previa del partido frente a Túnez

Así como sucedió en el Mundial de 1978 en la Argentina con las Madres de Plaza de Mayo para reclamar el paradero de sus hijos frente a los medios internacionales, las integrantes del Colectivo Renacer hicieron uso de los partidos disputados en México para exigir el regreso de sus hijos. Un reclamo que recibió el apoyo de los hinchas de Suecia en la previa del partido contra Túnez.

Con banderas, pancartas, fotos de cada una de las personas desaparecidas y portando sus camisetas de un tono celeste particular, un grupo de mujeres que forman parte del grupo Madres Buscadoras, que a su vez integra el Colectivo Renacer, se acercó a las inmediaciones del Estadio Monterrey. El fin de esta movilización fue que se tomara conocimiento de que 7450 personas no están siendo localizadas.

Hinchas suecos abrazaron al colectivo de Madres Buscadoras que reclaman la vuelta de sus hijos

"No estamos en contra de estos eventos, solamente queremos que conozcan la situación que vivimos miles de familias que seguimos buscando a nuestros desaparecidos", expresó una de las mujeres en charla con el portal MVS Noticias. Por otro lado, la marcha expuso una falta de ayuda por parte de las autoridades para agilizar los proceso de búsqueda de las denuncias realizadas, debido a que muchas personas se ven obligadas a realizar este tipo de intervenciones con el fin de conseguir un poco de atención.

Esto provocó que los aficionados suecos se detengan un segundo antes de ingresar al estadio para conocer en detalle lo que un grupo de mujeres estaban expresando. Algunos entendían el idioma y fueron los portadores hacia el resto, mientras que otros con la ayuda de un dispositivo traducían las consignas presentes en los afiches.

Las imagenes exponen que varios simpatizantes del conjunto europeo se fundieron en varios abrazos con las mujeres mexicanas en una clara señal de respeto pero más que nada en apoyo a una consiga que reclama la vuelta a casa de varias personas. Registros por fuera de los documentos oficiales exponen que hay más de 130 mil desaparecidos si se realiza un conteo desde el primero de enero del 2006 a la actualidad.

Por otro lado, el Colectivo Renacer de Monterrey se autoconvoca cada domingo en el Museo Metropolitano con el fin de que las personas que cuenten con un familiar desaparecido puedan recibir consejos, asistencia y los diferentes protocolos que deben seguir. Tan solo en la reunión de mayo se incrementó en 60 el número de desapariciones.

El reclamo de las Madres de Plaza de Mayo en el Mundial de 1978

"Queremos saber dónde están nuestros hijos", "digan dónde están", "mi hijo hoy hace 15 meses", "dónde están los bebés, dónde los tienen", "por qué no nos dicen a nosotros si están vivos o están muertos, por qué no nos dicen, si buscamos eso nada más". "Que nos respondan, nada más, después nos retiramos", expresó un grupo de mujeres presente en la Plaza de Mayo cuando un canal de la televisión holandesa que se acercó para escuchar sus testimonios.

"Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron; mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los deja en establecimientos con 'NN' y no podemos encontrarlos nunca", expresó una madre desesperada por intentar conocer el paradero de su nieto. "Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza", se sumó otra mujer al reclamo.

Los reclamos por los desaparecidos durante el Mundial no eran desconocidos en el mundo, pero en la Argentina se vivía una situación bastante “particular” porque los medios locales decidieron mirar hacia un costado y no informar lo que sucedía. La pelota era la excusa perfecta para que la dictadura militar llevara a cabo su maléfico plan.