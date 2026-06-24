Insólito caso en el Mundial 2026: Tiene 4 fechas de nacimiento, no sabe su cumpleaños y FIFA analizó sus huesos

En pleno Mundial 2026, la historia de Chancel Mbemba vuelve a sorprender: tiene cuatro fechas de nacimiento registradas y FIFA debió intervenir.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención en las grandes figuras y selecciones favoritas, una historia insólita vuelve a poner el foco sobre uno de los futbolistas más experimentados de África. Chancel Mbemba, capitán de la República Democrática del Congo, protagonizó durante años una polémica que llegó hasta la FIFA: existen cuatro fechas de nacimiento distintas asociadas a su identidad y ni él mismo tiene certeza sobre cuál es su cumpleaños real.

La situación acompaña al futbolista desde el inicio de su carrera profesional y volvió a tomar relevancia en medio de la Copa del Mundo, en la que muchos recuerdan uno de los episodios más llamativos que enfrentó el organismo rector del fútbol mundial en los últimos años.

Por qué FIFA investigó la edad de Chancel Mbemba

La controversia comenzó cuando Mbemba inició su recorrido en el fútbol europeo. Durante distintos trámites administrativos aparecieron registros oficiales con fechas de nacimiento diferentes, lo que despertó sospechas y derivó en una revisión exhaustiva de la documentación del jugador.

Según trascendió en aquel momento, existían cuatro fechas distintas asociadas al defensor congoleño. Algunas indicaban que había nacido en 1988, otras en 1990, 1991 e incluso 1994. La diferencia entre los documentos generaba un margen de hasta seis años, una situación extremadamente inusual para un futbolista profesional. Ante las dudas, la FIFA intervino para verificar la autenticidad de los registros y determinar si existía alguna irregularidad vinculada a competencias juveniles o procesos de inscripción internacional.

El origen del problema: registros incompletos y una realidad habitual en África

Lejos de tratarse de una maniobra fraudulenta comprobada, la explicación detrás del caso tiene relación con las dificultades administrativas que históricamente enfrentaron millones de personas en distintas regiones de África.

Durante décadas, muchos nacimientos en zonas rurales de la República Democrática del Congo no fueron registrados de manera inmediata o adecuada. En numerosos casos, las fechas se asentaban años después, generando errores, duplicaciones o inconsistencias documentales.

Mbemba explicó en varias oportunidades que ni siquiera conoce con precisión el día exacto en que nació. Según relató, su familia tampoco pudo ofrecerle una respuesta definitiva debido a las limitaciones existentes en el momento de su nacimiento.

La situación llamó la atención en Europa porque contrastaba con los sistemas de registro civil más desarrollados, pero en algunos países africanos no resultaba un fenómeno completamente excepcional.

Las pruebas médicas y la decisión final de FIFA

Para resolver la controversia, la FIFA realizó distintos controles y evaluaciones médicas orientadas a determinar la edad biológica aproximada del futbolista, que continuó jugando durante el proceso.

Las pruebas incluyeron estudios óseos y análisis físicos que permitieron concluir que no existían elementos suficientes para sostener una falsificación deliberada de identidad. A partir de esos resultados, el organismo decidió habilitar al jugador para continuar desarrollando su carrera sin sanciones.

La resolución cerró formalmente una investigación que había generado enorme repercusión mediática, especialmente en Inglaterra, donde Mbemba comenzaba a ganar notoriedad tras su llegada al Newcastle United.

Aunque la polémica nunca desapareció por completo, el defensor pudo continuar compitiendo al máximo nivel tanto en clubes como en su selección nacional.

Una carrera marcada por el éxito pese a la controversia

Más allá del debate sobre su edad, Mbemba construyó una trayectoria destacada en el fútbol internacional. Después de sobresalir en Bélgica, pasó por el Newcastle United de la Premier League y posteriormente se consolidó en el Porto de Portugal, donde se transformó en una pieza fundamental de la defensa.

Su rendimiento lo llevó más tarde al Olympique de Marsella, uno de los clubes históricos del fútbol francés. Allí continuó demostrando regularidad, liderazgo y una notable capacidad física, características que le permitieron mantenerse competitivo durante años al más alto nivel.

En paralelo, se convirtió en uno de los referentes más importantes de la selección congoleña, acumulando decenas de partidos internacionales y ejerciendo frecuentemente la capitanía del equipo.

Por qué la historia volvió a ser noticia durante el Mundial 2026

La participación de futbolistas africanos en el Mundial 2026 reactivó numerosos relatos vinculados a sus trayectorias personales. Entre ellos reapareció el caso de Mbemba, considerado por muchos como uno de los expedientes más curiosos que alguna vez analizó la FIFA. La historia genera impacto porque rompe con una de las certezas más básicas del deporte profesional: la fecha de nacimiento de los atletas.

Mientras millones de hinchas siguen cada detalle de la Copa del Mundo, el caso del defensor congoleño recuerda que detrás de las estadísticas, los títulos y las transferencias millonarias existen historias humanas marcadas por contextos sociales, culturales y administrativos muy diferentes.