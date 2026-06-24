Qué pasa si Brasil gana, pierde o empata vs. Escocia en el Mundial 2026

La Selección de Brasil enfrenta a Escocia en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los 16avos de final. La "Verdeamarelha" que comanda Carlo Ancelotti sabe que necesita un triunfo para quedar como líder del Grupo C este miércoles 24 de junio a las 19 horas de Argentina, lugar que ocupa pero no tiene asegurado. Qué pasa si gana, pierde o empata contra el combinado escocés de Steve Clarke.

Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Escocia en el Mundial 2026

Actualmente, el conjunto sudamericano acumula 4 puntos, producto de un empate 1 a 1 contra Marruecos y la goleada a Haití por 3 a 0. A su vez, comparte la punta de la zona con el conjunto marroquí con cuatro unidades y Escocia, que puede dar el gran batacazo de la Copa del Mundo, está uno por debajo. El seleccionado haitiano ya está eliminado y ya no tiene posibilidades de quedar entre los mejores terceros más allá de si gana o no su compromiso contra "Los Leones del Atlas".

Si Brasil pierde:

Será superado por Escocia en el Grupo C y quedará tercero si Marruecos empata o vence a Haití.

Complicará su participación en 16avos, ya que debe quedar entre los ocho mejores terceros de la fase de grupos para pasar.

Si Brasil gana:

Clasificará automáticamente a 16avos de final y su posición dependerá de la diferencia de gol sobre Marruecos -si es que dicho seleccionado vence a Haití-.

Si Brasil empata:

Clasificará a 16avos de final, pero puede quedar segundo en el grupo si Marruecos vence a Haití.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil en el Mundial 2026

Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre la "Verdeamarelha" y el combinado escocés tendrá lugar este miércoles 24 de junio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del mexicano César Arturo Ramos y la transmisión será a través de los canales Telefe y DSports, además de las plataformas Mitelefe.com, Paramount+ y Disney+ en su versión Premium.

A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Marruecos y Haití en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, duelo que saldrá por la pantalla de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports en el que el neerlandés Danny Makkelie impartirá justicia.

Sin Raphinha ¿ni Neymar? en Brasil para el duelo ante Escocia en el Mundial 2026

El hombre del Barcelona padece de una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, motivo por el cual se perderá el duelo ante el combinado escocés. Todo indica que su regreso, en caso de que la "Verdeamarelha" llegue a dicha instancia, sería en cuartos de final, aunque primero deberán superar tanto la fase de grupos como 16avos y octavos.

A su vez, quien continúa entre algodones es Neymar Jr., quien todavía no está al 100% de sus condiciones físicas y se espera que esté recuperado para el próximo partido. Si bien Ancelotti declaró que "Ney" está "disponible", lo cierto es que no tiene asegurada su presencia.