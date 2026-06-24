Raphinha rompió el silencio sobre su futuro en el Mundial 2026 y confirmó la noticia más esperada

El volante preocupa de gran manera a días de que se juegue el último partido de la fase de grupos

Si una lesión en la previa del Mundial era un tremendo dolor de cabeza, una en medio de la competencia es mucho peor y obliga a pensar bastante bien la decisión a tomar. Esto provocó que en Brasil se arme una ola de comentarios sobre la presencia de Raphinha dentro de la delegación debido a que la federación confirmó que no estará disponible en el próximo encuentro. Algo que enciende varias alarmas de advertencia en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

Hace unos días, se conoció un parte médico que generó bastante sorpresa entre los hinchas. "Padece de una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. Seguirá en tratamiento intensivo", expresa el documento que la selección brasileña emitió. En el mismo también se detalla que el jugador iba a iniciar un proceso de regreso en el menor tiempo posible para estar a disposición del cuerpo técnico. Sin embargo, se llegó a mencionar que estaba más cerca de abandonar que de seguir con el plantel.

El paso de las horas expuso que Raphinha agarró su celular, subió una foto y dejó un importante mensaje para comentarles a los hinchas cómo se siente. "El niño que soñaba con vestir la camiseta de la selección brasileña sigue aquí. Con los mismos sueños, la misma gratitud y las mismas ganas de representar a nuestro país. Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago y me encanta vestir la camiseta de la selección brasileña. Quienes me conocen saben lo exigente que soy conmigo mismo y lo mucho que trabajo cada día para mejorar. Y eso nunca va a cambiar", expresó.

"Haré todo lo que esté en mi mano para recuperarme y volver lo antes posible. Quiero estar junto a mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dándolo todo para honrar esta camiseta y llevar alegría a la afición brasileña. Sigo firme", culminó. De acuerdo con lo que se menciona, el jugador recién podría estar en condiciones de sumar minutos en caso de que Brasil alcance la instancia de cuartos de final. Mientras tanto, tendrá que continuar con tareas de manera diferenciada.

Si se repasa el calendario que la FIFA armó para el Mundial es posible apreciar que los cuatro partidos de los cuartos de final se encuentran programados para el 9, 10 y 11 de junio. Todos los eventos deportivos se van a desarrollar en Estados Unidos, pero será en cuatro lugares distintos: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

¿No está clasificado?

Si se repasa la tabla de posiciones del Grupo C, es posible apreciar que Brasil y Marruecos se encuentran primeros con cuatro unidades cada uno. Mientras que Escocia quedó en el tercer puesto con tres puntos y Haití eliminada sin porotos. Esto permite pensar que las demás selecciones están clasificadas a la siguiente ronda.

Sin embargo, el detalle se encuentra en que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti puede llegar a quedar no como primero cuando la primera fecha llegue a su fin. Esto es producto de que una victoria del conjunto de Europa o un empate le puede dar la chance perfecta a la selección del Caribe y como también a la de África de que peleen por el primer y segundo lugar.