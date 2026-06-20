Ancelotti espera tener de vuelta a Neymar para el duelo mundialista de Brasil contra Escocia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil vs Haití - Estadio Filadelfia, Filadelfia, Pensilvania, EEUU - 19 de junio de 2026. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, tras el partido

Tras la victoria de Brasil por 3-0 sobre Haití en su segundo partido del ‌Grupo C el viernes, ‌el seleccionador Carlo Ancelotti dijo que esperaba que Neymar estuviera disponible para el cierre de la fase de grupos contra Escocia el miércoles.

Neymar, de 34 años, se ha estado recuperando de una distensión en la pantorrilla. Su último partido con el Santos en la máxima categoría de Brasil fue el ​17 de mayo.

"Neymar entrenará ⁠mañana de forma individual y el lunes va a ‌entrenar con el resto del equipo", dijo Ancelotti ⁠en la rueda de prensa posterior ⁠al partido. "Estará disponible para el partido contra Escocia".

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Las lesiones limitaron a Neymar durante la campaña de clasificación de Brasil para 2026. ⁠Pero fue influyente cuando jugó, con dos goles y ​tres asistencias en cuatro apariciones.

Mientras tanto, Ancelotti ‌no se comprometió a seguir ‌utilizando a Matheus Cunha como delantero centro pese a su ⁠doblete en la primera mitad.

Cunha fue titular en lugar de Igor Thiago después de haber entrado en el minuto 61 del empate 1-1 de Brasil con Marruecos en su ​debut en ‌el torneo.

"Puede ser", dijo el técnico italiano cuando se le preguntó si Cunha seguiría en el rol de delantero centro.

"Creo que la posición de Matheus fue buena para crear problemas a la defensa", señaló Ancelotti. "Y ⁠filtró muy bien sus pases, y su posición era buena para ser eficaz en ataque".

"Puede ser una opción. Lo hablamos ayer. No quiero una identidad clara. Quizás cambiemos esto en el próximo partido".

Brasil, con cuatro puntos, lidera por diferencia de goles sobre Marruecos después de que los Leones del Atlas derrotaran 1-0 a Escocia, ‌que tiene tres puntos, más temprano el viernes.

Los escoceses podrían jugarse la vida en el torneo el miércoles en Miami, pero Ancelotti insistió en que estaba centrado en el panorama general.

"No pensamos en eliminar a Escocia. Pensamos en jugar bien y mejorar, ‌y analizamos el partido", dijo Ancelotti.

"Si podemos alcanzar la primera posición del grupo, eso sería importante para el futuro. Así que queremos prepararnos ‌bien para ⁠ese partido".

"Escocia tiene sus características. Puede crear un problema. Hoy le creó problemas a Marruecos. Así que ​tenemos que centrarnos en el partido, estar tranquilos, mantener la calma y seguir trabajando para mejorar".

Con información de Reuters