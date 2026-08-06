Lujo y minimalismo: así es la casa de Giovani Lo Celso en Sevilla

Giovani Lo Celso se consolidó como una de las figuras argentinas que brilla en el fútbol europeo, y junto a su pareja Magui Alcácer y su hija Emilia, construyó una vida que mezcla sus raíces con la experiencia internacional. La familia eligió Sevilla como su hogar definitivo, un lugar donde el clima cálido y la privacidad les permiten combinar la exigencia del deporte profesional con la tranquilidad de su casa.

Se instalaron en una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras en las afueras de Sevilla. Su mansión destaca por su fachada moderna y un diseño pensado para resguardar la intimidad familiar. La arquitectura minimalista fusiona el estilo escandinavo con el Japandi, una tendencia que busca funcionalidad y armonía.

Los detalles de la mansión de Lo Celso

Las paredes y techos blancos contrastan con muebles de madera que aportan calidez natural, mientras que la decoración evita ornamentos excesivos, siguiendo la idea de “menos es más” con textiles orgánicos.

Este hogar funciona como un refugio ideal para que Lo Celso pueda recargar energías después de las exigentes jornadas deportivas. La casa cuenta con numerosos ventanales que permiten la entrada de luz natural en todas las habitaciones. En el living-comedor, un ventanal corredizo conecta directamente con un jardín trasero que es un verdadero paraíso.

Como muchas celebridades, Giovani y Magui se aseguraron de que su hija Emilia tenga un espacio al aire libre para jugar. El jardín trasero se convirtió en el corazón recreativo de la propiedad y el lugar favorito para el descanso familiar. Diseñado como una extensión del living, mantiene un equilibrio entre orden, simetría y calidez, incorporando plantas que dan volumen y frescura al diseño minimalista.

El elemento central del jardín es una piscina de ensueño con líneas rectas y un sistema de desborde infinito que aporta un toque sofisticado y moderno. Pensada para el verano y las altas temperaturas de Sevilla, está rodeada de un solárium equipado con tumbonas de diseño minimalista y sombrillas de alta gama, ideal para recibir invitados con estilo.

El paisajismo de la propiedad incluye una selección cuidada de plantas mediterráneas y ornamentales, como olivos frondosos y arbustos perennes que bordean el terreno, dejando espacio para correr y aportando el verde necesario en medio del diseño contemporáneo. Además, una amplia terraza techada con sillones de fibras naturales ofrece una zona de estar cómoda, donde la familia disfruta a diario del clima andaluz, lejos del estrés del fútbol profesional.