L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza

El músico Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, canceló un recital que iba a dar en Tel Aviv, Israel, en repudio al genocidio en la Franja de Gaza. "Yo estoy bastante en contra de todo eso", expresó. Tiempo atrás, el artista participó de una protesta en Madrid contra la ofensiva israelí contra ese territorio palestino ocupado.

En un video que publicó en sus redes sociales, L-Gante confirmó la suspensión del recital. "Gente, atención, lo que voy a hablar en este momento es bastante serio y sensible. Estoy lidiando con un tema que se me hace como si fuera una jugada mafiosa, con una intención de que me cancelen o que mucha gente se me ponga en contra, como ya acostumbré a pasar", comenzó.

Valenzuela aclaró que se trataba de "la contratación" que le "encajaron" en Israel. "Yo estoy bastante en contra de todo eso y de lo que han ocasionado y he estado hasta en una manifestación aquí en Madrid hace tiempo en contra de todo eso", explicó.

La "campaña" que denunció en medio de la polémica

L-Gante indicó que "no estuvo bajo" su "revisión tal acuerdo que se ha hecho y se dio por cancelado", antes de denunciar: "Esto me huele a como ese tipo de campañas que hicieron cuando querían tacharme cuando salió por todos lados eso que decía 'L-Gante dijo que si ganaba Milei se iba del país'. Y yo jamás había dicho eso", recordó.

"Estas son cosas así, con intenciones de tacharte, que le suceden a un pibe como yo que mueve masas y lo siguen millones de personas", siguió y agregó: "Mi pensamiento es claro y firme, y creo que tengo una edad y una forma de expresarme que me puedo plantar en donde sea y frente a quien sea, que siempre voy a expresarme de una manera honesta".