Ya tiene reemplazo: los motivos por los que Marcela Baños dejará de conducir Pasión de Sábado

Marcela Baños se enteró en vivo, por televisión, que Marixa Balli será quien la reemplace al frente de Pasión de Sábado durante sus vacaciones. La noticia la dio Ángel de Brito en LAM (América TV) y generó revuelo inmediato por la rivalidad que ambas mantienen desde hace más de dos décadas en el ambiente de la música tropical.

Cómo se enteró Baños

Horas después de conocerse la información, la conductora le envió un audio a Natalie Weber en Pasó en América donde no disimuló su sorpresa: "Me enteré por LAM, estoy en shock. Lo llamé a (Pablo) Serantoni y no me atendía", confesó, en referencia al productor del ciclo.

Marcela Baños se tomará vacaciones.

La lista que le habían mostrado

Baños explicó que, previamente, sí había sido consultada por distintas alternativas para cubrir su ausencia: "A mí me presentaron una lista de posibles conductoras que podían hacer el programa. Una era Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Y la verdad que las cuatro me parecen fantásticas". Aclaró, eso sí, que no tuvo injerencia en la decisión final: "Yo no dije ni que sí ni que no, dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie, no es mi onda". Según contó, a partir de ese momento se desentendió del tema y terminó enterándose del nombre elegido por televisión.

El dato que cambia la lectura

Lo llamativo es que, pese al historial de tensión entre ambas, Baños había reconocido en el pasado que fue ella misma quien sugirió que Balli ocupara su lugar cuando no está al frente del ciclo, por el cariño que la cantante le tiene al programa. Ese antecedente contrasta con el "shock" que expresó ahora al enterarse por los medios.

Del otro lado, Marixa Balli confirmó la noticia con entusiasmo en diálogo con Barby Franco: "Sí voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América, todo bien y excelente". Y agregó: "Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho".

La designación reabre, una vez más, el capítulo de una rivalidad que nació en los 90 y que, cada tanto, vuelve a ocupar la escena de la farándula tropical.