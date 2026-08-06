Homenaje a Violeta Parra gratis: cómo sacar entradas como jubilado con el Pase Cultural

El Gobierno de la Ciudad invita a disfrutar de un ciclo de folklore con homenajes a diferentes figuras de la música popular. El pasado sábado 1 de agosto tuvo lugar la celebración a Mercedes Sosa, con Luisina Mathieu como cantante invitada. Este próximo sábado 8 la homenajeada será Violeta Parra en la Casa de la Cultura.

De la mano de la voz de Leticia Aranda, los presentes van a poder disfrutar de un encuentro con la obra y el universo poético de Violeta Parra, donde la canción popular, la poesía y la identidad latinoamericana se reúnen en un recorrido profundamente emotivo.

El concierto cuenta con la dirección y producción artística de Erica Di Salvo, y las canciones serán interpretados por los músicos Oscar Laiguera (piano), Emiliano Ferrer (guitarra) y Mariano Velardi (percusión), además de los bailarines Maia Delgado y Diego Campos.

La Casa de la Cultura dará durante agosto un ciclo de homenajes a figuras del folklore. Foto: GCBA

La última función tomará lugar el sábado 15 de agosto a las 18 h en la Casa de la Cultura y será el turno de los hermanos Carabajal. Con Enzo Demartini en el acordeón, se trazará un recorrido por el universo musical de Los Carabajal, una familia fundamental del folklore santiagueño, a través de chacareras y canciones que mantienen viva la tradición, la celebración y el espíritu de nuestra música popular.

Cómo sacar las entradas con el Pase Cultural

"Raíces en movimiento" es un ciclo de shows en homenaje a figuras del folklore, que tiene lugar los sábados de agosto a las 18 h en la Casa de la Cultura. Las entradas son gratuitas y jubilados que cuenten con el Pase Cultural las pueden conseguir a través del formulario. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Cómo conseguir el Pase Cultural

El Pase Cultural se entrega a través de una tarjeta que cuenta con saldo para utilizar en establecimientos adheridos. En el caso de los adultos mayores, la tarjeta puede ser física o virtual. Quienes tengan la tarjeta virtual pueden consultar el saldo disponible mediante la aplicación Buepp. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en los espacios culturales adheridos.

La tarjeta física está disponible únicamente para adultos mayores. Luego de completar la inscripción y recibir la confirmación del trámite, los beneficiarios deben esperar el contacto del equipo del Pase Cultural para coordinar el retiro. El proceso puede demorar debido a las etapas de alta bancaria, impresión de tarjetas y carga del saldo. Las tarjetas se retiran en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Al llegar, los solicitantes deben anunciarse en recepción para ser derivados a las oficinas correspondientes.