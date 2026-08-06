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Homenaje a Violeta Parra gratis: cómo sacar entradas como jubilado con el Pase Cultural

Con el Pase Cultural, jubilados pueden conseguir entradas gratis para el ciclo de folklore con shows en vivo que darán desde el Gobierno de la Ciudad.

06 de agosto, 2026 | 18.18
Folklore

El Gobierno de la Ciudad invita a disfrutar de un ciclo de folklore con homenajes a diferentes figuras de la música popular. El pasado sábado 1 de agosto tuvo lugar la celebración a Mercedes Sosa, con Luisina Mathieu como cantante invitada. Este próximo sábado 8 la homenajeada será Violeta Parra en la Casa de la Cultura.

De la mano de la voz de Leticia Aranda, los presentes van a poder disfrutar de un encuentro con la obra y el universo poético de Violeta Parra, donde la canción popular, la poesía y la identidad latinoamericana se reúnen en un recorrido profundamente emotivo.

El concierto cuenta con la dirección y producción artística de Erica Di Salvo, y las canciones serán interpretados por los músicos Oscar Laiguera (piano), Emiliano Ferrer (guitarra) y Mariano Velardi (percusión), además de los bailarines Maia Delgado y Diego Campos.

La Casa de la Cultura dará durante agosto un ciclo de homenajes a figuras del folklore. Foto: GCBA

La última función tomará lugar el sábado 15 de agosto a las 18 h en la Casa de la Cultura y será el turno de los hermanos Carabajal. Con Enzo Demartini en el acordeón, se trazará un recorrido por el universo musical de Los Carabajal, una familia fundamental del folklore santiagueño, a través de chacareras y canciones que mantienen viva la tradición, la celebración y el espíritu de nuestra música popular.

Cómo sacar las entradas con el Pase Cultural

"Raíces en movimiento" es un ciclo de shows en homenaje a figuras del folklore, que tiene lugar los sábados de agosto a las 18 h en la Casa de la Cultura. Las entradas son gratuitas y jubilados que cuenten con el Pase Cultural las pueden conseguir a través del formulario. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Cómo conseguir el Pase Cultural

El Pase Cultural se entrega a través de una tarjeta que cuenta con saldo para utilizar en establecimientos adheridos. En el caso de los adultos mayores, la tarjeta puede ser física o virtual. Quienes tengan la tarjeta virtual pueden consultar el saldo disponible mediante la aplicación Buepp. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en los espacios culturales adheridos.

MÁS INFO

La tarjeta física está disponible únicamente para adultos mayores. Luego de completar la inscripción y recibir la confirmación del trámite, los beneficiarios deben esperar el contacto del equipo del Pase Cultural para coordinar el retiro. El proceso puede demorar debido a las etapas de alta bancaria, impresión de tarjetas y carga del saldo. Las tarjetas se retiran en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Al llegar, los solicitantes deben anunciarse en recepción para ser derivados a las oficinas correspondientes.

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