Iliana Lick, de 30 años, permanece detenida desde el 11 de julio tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración (ICE) cuando intentaba subir a un avión en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia hacia hacia Kansas City para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. A casi un mes de su aprensión, la familia con la que trabajaba la joven niñera se expresó y pidió su liberación a la espera del avance de su caso en la justicia estadounidense.

Lick había ingresado al país en 2023 con una visa de turista y estaba instalada desde el 2025 5 junto a su pareja en el sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera mientras esperaba una resolución sobre un trámite migratorio que le permitiría permanecer en el país.

La publicación fue realizada por Britni Zahodnick en el grupo Support for Iliana, que fue creado para juntar apoyo para la argentina que se encuentra alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, donde espera por la resolución de su situación migratoria.

"Ella cuidó de mi hija cuando retomé el trabajo y se ocupaba de nuestro hijo los viernes por la tarde durante el año escolar. A él le encantaba ir a la biblioteca y al parque con ella. Cuando se conocieron, él tenía 3 años, y le escuché decirle que ella era como una flor", describió Zahodnick sobre el vínculo profesional que mantenían.

También describió a Iliana como un "alma dulce y bondadosa". A su vez, resaltó que sus hijos "la adoran" y que le "encantaba" que cuidara de ellos. "La extrañamos muchísimo. Me resulta imposible conciliar la imagen que tengo de ella con la situación que está atravesando ahora. No se merece esto, y lo único que deseamos es que regrese a casa, a Filadelfia". Además, agradeció a quienes se unieron al grupo y donaron o compartieron la campaña en GoFundMe.

Quién es Iliana Lick

Antes de viajar, Lick había construido su trayectoria profesional en el sector de la salud. Según figura en su perfil de LinkedIn, trabajó casi seis años como secretaria de recepción en un sanatorio en San Isidro, Buenos Aires, entre noviembre de 2016 y julio de 2022. Durante ese tiempo también realizó suplencias como técnica radióloga en tomografía computada en una clínica privada y en densitometría ósea.

Su formación académica incluye el título de técnica superior en Radiología, obtenido en la Cruz Roja Argentina, filial Saavedra. Antes de emigrar, su último trabajo en el país fue como asistente ejecutiva del presidente, entre julio de 2022 y marzo de 2023. En septiembre de 2024 había logrado instalarse en el barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia. Allí era niñera de Aiden (4 años), Avery (1 año) y Noah (1 año), hijos de dos familias del vecindario.