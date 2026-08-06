Las verdaderas razones por las que Tini Stoessel se distanció de sus padres: "Todo comenzó en el Mundial"

Una fuerte revelación sacudió al mundo del espectáculo tras confirmarse que Tini Stoessel atraviesa una profunda crisis y distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. A pesar de que la artista mantiene una agenda repleta de compromisos profesionales y vive un momento consolidado en lo personal junto a Rodrigo De Paul, la relación con su círculo íntimo familiar atravesó una ruptura inesperada.

La encargada de dar a conocer los detalles fue la periodista Paula Varela en Intrusos, donde explicó que el origen del conflicto no es reciente, sino que se remonta a varios meses atrás. "Todo comenzó en el Mundial", aseguró la panelista respecto al momento en que se marcaron las primeras diferencias evidentes. En aquel evento, llamó la atención que la intérprete se mostrara rodeada de sus amigos y equipo de seguridad, pero sin la compañía constante de sus padres como sucedía habitualmente. En ese sentido, recordó que su madre siguió los partidos desde su casa en Miami, lejos de la dinámica habitual de la familia.

Una distancia firme y el rol de la familia de Tini Stoessel

Según informaron en el ciclo televisivo, la desconexión es total respecto a ambos progenitores. "Hace un tiempo ya que está distanciada de ambos padres. Si bien Alejandro y Mariana están separados, siguen funcionando como familia y como contención", detalló Varela. Asimismo, enfatizó que la decisión de la cantante fue meditada y deliberada: "Es una distancia con los dos papás, totalmente a conciencia. Obviamente la tiene triste, pero ella está muy firme en mantener esta distancia. El contacto es cero".

Las verdaderas razones por las que Tini Stoessel se distanció de sus padres.

Ante esta contundente postura, la figura que asumió un papel fundamental para mantener cierto puente es su hermano, Francisco Stoessel. Dentro del entorno indicaron que Fran actuó como mediador para intentar destrabar las tiranteces y mantener abiertas las vías de comunicación mínimas entre las partes. Por su parte, la pareja de la artista, Rodrigo De Paul, optó por mantenerse al margen del conflicto y no intervenir en las discusiones de índole familiar.

El distanciamiento genera gran sorpresa en la farándula argentina debido a que Alejandro Stoessel no solo acompañó históricamente a su hija como padre, sino que también lideró de forma directa aspectos clave de su carrera profesional desde sus inicios. Por el momento, la artista no emitió declaraciones públicas al respecto y mantiene el foco puesto en sus proyectos laborales.