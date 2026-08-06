Con playas de arena blanca y agua cristalina: abren un nuevo resort paradisíaco en el Caribe

Para los que tienen la oportunidad de viajar y buscan planificar con tiempo sus vacaciones, llega un nuevo destino caribeño para tener en cuenta: Catalina Sugar Beach en la isla Catalina de República Dominicana. Se trata de un nuevo resort que prevén inaugurar en noviembre.

Así será la experiencia en el resort Catalina Sugar Beach

Ubicado frente a la costa de La Romana, el resort funcionará en colaboración con CTL Maritime y Casa de Campo Resort & Villas y será un nuevo destino de MSC Cruceros que comenzará sus salidas semanales en noviembre desde el nuevo puerto y hará escala para que sus clientes disfruten de itinerarios en el Catalina Sugar Beach. El resort se caracteriza por ofrecer una experiencia natural y de belleza paradisíaca en la isla, que es un espacio natural protegido de la República Dominicana.

Además de disfrutar de las mejores playas de arena blanca y aguas cristalinas, el resort ofrece un servicio de alta gama en los que se destacan:

Un exclusivo bufé al aire libre en la playa: será el centro gastronómico de la isla, ofreciendo platos internacionales y especialidades locales. Un comedor adyacente, a la sombra, ofrece cómodas mesas al aire libre con vistas panorámicas al mar.

Dos bares estarán disponibles: ambos incluyen un bar palapa tropical al aire libre que dará la bienvenida a los huéspedes con refrescos y funcionará como un pabellón social a la sombra con vistas al océano.

Un Centro de Deportes Acuáticos : El punto de encuentro para quienes deseen explorar las aguas cristalinas de los alrededores, con equipo disponible para alquilar.

Cabañas : la isla contará con cómodas reposeras y cabañas disponibles para alquilar, ofreciendo la forma más confortable de disfrutar de un día en Catalina Sugar Beach.

Espacios de cuidado personal : todo el resort contar vestuarios, duchas y aseos más cómodos y elegantes.

Un pintoresco sendero: se podrá recorrer el exuberante paisaje natural de la isla hasta un mirador espectacular, con señalización educativa a lo largo del camino que invita a los huéspedes a descubrir y aprender más sobre las diversas especies de árboles de la isla. A lo largo del sendero, claros elevados entre la vegetación ofrecerán vistas panorámicas de la playa y el paisaje insular circundante.

¿Cómo serán las excursiones con MSC Cruceros en el resort?

Las excursiones en tierra ofrecen la oportunidad de conectar aún más con la naturaleza, entre los que se incluyen, un relajante paseo en catamarán por las aguas circundantes, snorkel para admirar la abundante vida marina por la que la isla es famosa, paseos en barco a la Isla Saona o visitas a la cercana Cueva de las Maravillas y Altos de Chavón.

Además, los huéspedes que deseen alojarse y disfrutar del entorno de Catalina Sugar Beach pueden optar por una experiencia aún más completa en una de las nuevas cabañas disponibles.