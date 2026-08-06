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Candela Arizaga negó la violencia de género y aseguró que quiere "ver pronto" a Facundo Moyano: "Tuve un brote"

La joven planteó que tuvo un "brote psicótico" durante la madrugada e insistió en la inocencia de su pareja, tras declarar por primera vez en la causa desde que recibió el alta. Acompañada de su nuevo abogado Roberto Herrera, reiteró que se encuentra "bien". 

06 de agosto, 2026 | 17.37
Candela Arizaga negó la violencia de género y aseguró que quiere "ver pronto" a Facundo Moyano: "Tuve un brote"

La modelo e influencer Candela Arizaga, que huyó semidesnuda el martes a la madrugada luego de un confuso episodio con Facundo Moyano, volvió a negar violencia de género por parte del exdiputado y aseguró que tuvo un "brote psicótico" durante esas horas. También afirmó que quiere "ver pronto" a su pareja.

"Espero verlo pronto. El problema nunca fue él, tuve un brote psicótico. Si ven las cámaras, huía de todo el mundo", dijo Arizaga en declaraciones a la prensa..

Tras declarar ante la Justicia, la joven de 23 años pidió que se levanten las restricciones dictadas en contra del sindicalista y remarcó que "quiere que todo se solucione" para ver a su pareja. "Nunca me pasó algo así", agregó.

La influencer prestó testimonio en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires Especializada en Violencia de Género. Acompañada de su nuevo abogado Roberto Herrera, reiteró que se encuentra "bien". 

"Estuve inconsciente hasta ayer, lo primero que pude hacer fue contactarlo al abogado. No tenía abogado. (Diego) Storto salió a defenderme muy bien, se lo agradezco, pero ayer cuando tomé consciencia de esto busqué un abogado y nada más", señaló.

MÁS INFO

Sobre el episodio ocurrido en el departamento de Libertador al 5400, sostuvo que abandonó el edificio por sus propios medios, al señalar que bajó en ascensor, abrió la puerta y salió corriendo, tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Por este hecho se abrió una causa judicial contra Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Qué había dicho antes

Tras recibir el alta médica, la influencer utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y aclarar cuál es su estado de salud.

A través de una historia de Instagram, la modelo escribió: "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea, le deseo mucho amor".

Su posteo en redes sociales había sido la primera manifestación pública de Arizaga desde que fue encontrada corriendo semidesnuda y descalza por las calles del barrio porteño de Belgrano, donde vive junto al dirigente gremial.

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