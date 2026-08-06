Jonatan Viale se la pudrió a los mediáticos que protestaron por la Ley de Tierras: "Son unos hipócritas"

Jonatan Viale se mostró sumamente crítico este jueves por la mañana contra las diferentes personalidades de renombre que criticaron en redes las modificaciones a la Ley de Tierras, las cuales se están tratando este 6 de agosto en la Cámara de Senadores.

El reconocido periodista, durante su programa de Radio Rivadavia, señaló: "Ni Lali, ni Tini, ni Nicki no sé qué (Nicki Nicole), ni Pedro (Rosemblat), ni Grabois, ni Mayra (Mendoza), ni nadie salió a la calle cuando Cristina le regaló a China una base especial. 200 hectáreas, 50 años. Por eso hablamos de hipocresía, acá hay mucha hipocresía. Todo bien con 'la patria no se vende', estamos de acuerdo, todos queremos la patria. Pero muchachos, si Baez compra media Patagonia y nadie dice nada, yo tengo que creer que son unos hipócritas. No les importa la patria".

Protestas en el Congreso mientras se debate la Ley de Tierras.

Jonatan Viale criticó a los que están en contra de la Ley de Tierras

Para defender su argumento, comenzó a repasar localidades argentinas con más del 15% de su territorio en manos extranjeras, haciendo hincapié en que se habían hecho "durante el peronismo", omitiendo el detalle de que eso ocurrió durante el menemismo. "Es fácil un cartelito Instagram, decir 'la patria no se vende' es muy cool, es muy progre, sin informarse", aseveró.

Prosiguió enumerando casos donde, a su parecer, el gobierno había "entregado soberanía", mencionando "negociados" con Rusia y China para las vacunas durante la pandemia; el memorándum con Irán y la decisión de tomar deuda con Venezuela durante la gestión de Néstor Kirchner para evitar el yugo del Fondo Monetario Internacional. "¿Quién entregó la patria? Ustedes que son tan patriotas", señaló.

Finalmente, apuntó: "Otro ejemplo de hipocresía absoluta: les jode que un extranjero compre tierras, pero no que te use los hospitales y las escuelas públicas, para que después se vuelva a su país".