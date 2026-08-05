Los otros proyectos para extraer petróleo en Malvinas sin la autorización de la Argentina

El proyecto conocido como Sea Lion, a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum y la inglesa Rockhopper Exploration, es la punta de lanza para la extracción offshore de petróleo y gas en las Islas Malvinas. Sin embargo, no es el único proyecto que está en marcha en el territorio reclamado por la Argentina.

Hay otras iniciativas offshore en el norte, al este y al sur de las islas que lo llevan adelante distintas compañías Juniors que hace 14 años fueron declaradas ilegales y clandestinas por la Argentina. Pese a los reclamos de soberanía, estos proyectos no fueron abandonados.

El éxito de estos desarrollos depende del futuro del yacimiento Sea Lion, que es el más conocido y el que está en etapa avanzada, ya que podría comenzar a producir crudo en marzo de 2028. En total, el gobierno británico de las islas otorgó 17 licencias a cinco empresas. A Fin de año esas licencias vencen y las autoridades británicas tendrán que decidir si otorgan prórrogas, dan de baja las áreas o llaman a otras empresas nuevas para que se hagan cargo.

Al norte

Pegado a Sea Lion (a 220 km de Malvinas) existe el bloque offshore conocido como PL001, que hasta 2023 estaba en manos de Argos Resources (la firma dejó de existir). Ese año pasó a manos de la empresa JHI Falklands (filial de la canadiense JHI Associties) por US$ 380.000.

Pero este año otra compañía canadiense llamada Eco Atlantic, que ya tenía una porción minoritaria del área, adquirió el 100% de la licencia de este bloque contiguo de Sea Lion por US$ 52,3 millones.

También este año el bloque PL001, que podría adquirir una relevancia destacada si se termina desarrollando Sea Lion, volvió a cambiar de manos. El nuevo jugador es Navitas Petroleum, la misma compañía israelí que controla Sea Lion.

Es decir, Navitas controla Sea Lion y al bloque contiguo PL001. En rigor, las compañías informaron que la israelí se quedó con el 65% de la participación de PL001 y el restante 35% quedó en manos de Eco Atlantic.

Al sur

A 200 kilómetros al sur de Puerto Argentino se encuentran bloques explorados por la compañía inglesa Borders & Southern Petroleum. Es una compañía junior que espera alguna oportunidad para encontrar socios con capital para desarrollar las áreas.

En la última década, Borders & Southern Petroleum perforó dos pozos y realizó estudios sísmicos. En 2022 realizó “un estudio de ingeniería que confirmó la viabilidad de un desarrollo por fases en el proyecto Darwin con costos de capital menores y una rápida recuperación de la inversión”, según detalla en su sitio web.

Después de Sea Lion, Darwin es el proyecto de exploración más relevante de todos los declarados ilegales por la Argentina. Es una iniciativa offshore en aguas ultraprofundas (2.000 metros de profundidad).

Borders & Southern Petroleum también destaca que el pozo exploratorio Darwin East-1 “tuvo como resultado la presencia de hidrocarburos”. Este proyecto está ubicado en el área PL018, aunque la empresa también cuenta con licencias otorgadas por el gobierno británico llamadas PL019 y PL020 ubicadas al sur.

La junior inglesa cuenta en total con 2.521 kilómetros cuadrados de datos sísmicos en áreas offshore alrededor de Malvinas. En 2024 nombró como director ejecutivo a Harry Baker, que asumió con el objetivo de apuntalar los proyectos exploratorios.

Al este

Además, a 200 kilómetros pero al este de las Islas Malvinas se encuentran las áreas PL010, PL011 y PL012, que están a cargo de la empresa inglesa Rockhopper (socia de Navitas en Sea Lion).

Estas áreas están en etapa muy incipiente de exploración. En 2015 Rockhopper adquirió estas licencias que estaban en manos de Falklands Oil and Gas (FOG), empresa que ya no existe más.

Exploración ilegal

Sea Lion es el único que presentó un grado de avance notorio en la etapa exploratoria y los estudios de viabilidad determinaron que el proyecto podría producir 55.000 barriles diarios de petróleo en la primera fase. Está previsto que comience la producción en marzo de 2028. La segunda fase de desarrollo de Sea Lion podría aumentar la producción a 180.000 barriles diarios.

La Ley de Hidrocarburos N° 26.659 de 2011 prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino.