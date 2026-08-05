A qué hora es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras del 6 de agosto

A pesar de la caída a último momento del artículo que buscaba la extranjerización de las tierras rurales argentinas, la marcha hacia el Congreso en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sigue en pie para este jueves 6 de agosto.

Y es que, si bien se cayó el "capítulo 3" que buscaba modificar la Ley 26.737 y permitía ampliar la venta de tierras a capitales extranjeros, otros puntos de la iniciativa oficialista se mantienen y La Libertad Avanza se presentará a la sesión para debatirlo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificaron la movilización en la zona del Congreso.

¿A qué hora es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras?

La convocatoria de ATE es para este jueves 6 de agosto desde las 12 hs en Av. Rivadavia y Rodríguez Peña, en las inmediaciones del Congreso. Además, las movilizaciones en contra del proyecto oficialista se replicarán en las principales ciudades de diferentes provincias del país, no solo convocadas por el gremio de estatales, sino por distintas agrupaciones políticas, sociales y ambientales.

"A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla", ratificó sobre la movilización el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado de la organización.

ATE ratificó la movilización desde las 12 hs al Congreso

En ese sentido, manifestó: "Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto”. “Este es un avance significativo de la lucha. Quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía”, concluyó Aguiar.