Infantino encuentra un aliado en África, ya que la CAF respalda al presidente de la FIFA

El Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó el jueves por unanimidad su apoyo al cuestionado presidente de la FIFA, ‌Gianni Infantino, en contraposición con sus ‌homólogos de Europa, Norteamérica y Asia.

El mismo día en que la UEFA anunció su compromiso de boicotear los futuros Mundiales a todos los niveles mientras Infantino siga en el cargo, el máximo órgano de decisión de la CAF se alineó con el jefe de la FIFA, que aspira a la reelección en marzo del año que viene.

La CAF agrupa a 54 de las 211 federaciones miembro de la ​FIFA y constituye un ⁠poderoso bloque de voto que ha respaldado en gran medida a Infantino desde ‌que asumió el cargo en 2016.

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"El Comité Ejecutivo de la CAF ⁠ha reafirmado por unanimidad su apoyo al ⁠presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le ha agradecido su apoyo al fútbol africano a lo largo de los años", ha declarado la CAF en un comunicado.

El ⁠presidente de la CAF, Patrice Motsepe, celebró el compromiso de la FIFA ​de revisar los procesos que dieron lugar a la ‌polémica que desencadenó la revuelta más encarnizada ‌del mandato de Infantino, después de que las federaciones nacionales se quejaran ⁠de haber sido marginadas en relación con la propuesta, finalmente abandonada, de vender una parte de los derechos comerciales futuros del Mundial.

"La CAF acoge con satisfacción y respalda la 'Actualización conjunta' del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del secretario general, ​Mattias Grafström", ‌dijo Motsepe, aunque subrayó la necesidad de una buena gobernanza y transparencia en el fútbol mundial.

"Nos comprometemos a seguir colaborando con la FIFA, sus federaciones miembro, otras confederaciones de fútbol y las partes interesadas para salvaguardar y respetar las mejores prácticas mundiales en materia de gobernanza, garantías ⁠procesales y transparencia, así como para contribuir al desarrollo y el crecimiento del fútbol en todo el mundo".

El apoyo de la CAF supondrá un cierto alivio para Infantino, quien se ha enfrentado a una condena casi universal por su plan, finalmente abandonado, de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE) y vender los derechos comerciales del Mundial.

Esta semana, cinco de los dirigentes futbolísticos más influyentes de África emitieron comunicados en apoyo a Infantino, al ‌tiempo que acogieron con satisfacción la decisión de abandonar su polémico plan de vender una participación en los ingresos de futuras Copas del Mundo.

El vicepresidente de la CAF, el marroquí Fouzi Lekjaa, y sus compañeros del Consejo de la FIFA, Hany Abo Rida, de Egipto; Hamidou Djibrilla, de Níger; y Ahmed Yahya, de Mauritania, se comprometieron a apoyar ‌a Infantino.

Veron Mosengo-Omba, recientemente elegido presidente de la federación de fútbol de la República Democrática del Congo y antiguo secretario general de la CAF, también expresó su apoyo.

Motsepe también se ‌deshizo en elogios ⁠hacia Infantino días antes de que estallara el escándalo de la venta de los derechos del Mundial.

"Yo, personalmente, apoyo a Gianni Infantino", ​dijo. "No es solo un buen amigo. Es un amigo leal. Es leal a África. Vengo de un entorno en el que, cuando alguien te ha sido leal, nunca le apuñalas por la espalda".

Con información de Reuters