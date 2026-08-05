Resto de cohete de SpaceX se estrella contra la Luna y levanta una nube de polvo

FOTO DE ARCHIVO: Un cohete Falcon 9 de SpaceX despega del Centro Espacial Kennedy con dos módulos lunares a bordo

Un ​fragmento de un cohete de SpaceX que flotaba en el espacio desde el año pasado se estrelló contra la Luna el miércoles, sumándose así a la lista de meteoroides, ‌naves espaciales y otros restos de ‌basura espacial que llevan bombardeando la superficie lunar por muchísimo tiempo, dijeron astrónomos.

El objeto, del tamaño de un autobús escolar, es la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX que había lanzado un módulo de aterrizaje lunar de Firefly Aerospace hacia la Luna en enero de 2025. Su colisión con la Luna se convirtió en un espectáculo para los astrónomos y los entusiastas del espacio, ansiosos por ver cómo se desarrollaría.

Con un peso de 4 toneladas métricas (4.000 kilos), el ​cuerpo del cohete se estrelló ⁠contra la Luna alrededor de las 0635 GMT, viajando a una velocidad de 8.690 kilómetros ‌por hora. Ninguna de las pocas naves espaciales que orbitan la Luna se ⁠encontraba en posición de capturar imágenes en primer plano ⁠del impacto.

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Sin embargo, en el Observatorio de Paranal, en Chile, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO) detectó destellos de luz asociados al impacto.

"Podemos confirmar que el telescopio detectó líneas espectrales de ⁠sodio y litio gaseosos en la columna de impacto, que se mantuvieron durante entre ​5 y 10 minutos tras el impacto", dijo a Reuters un ‌portavoz de la ESO.

El cohete impactó cerca de ‌la línea del terminador lunar, es decir, el límite de la sombra que separa la ⁠cara iluminada por el Sol de la cara oculta.

Al igual que ocurrió con otros objetos que han impactado contra la Luna en el pasado, la etapa del cohete levantó una nube de polvo lunar que quedó iluminada brevemente por la luz solar, aunque era difícil de observar a ​simple vista desde ‌la Tierra.

La forma en que la columna de impacto interactuó con la luz solar permitió a los astrónomos obtener pistas sobre su composición.

Se cree que el gas de sodio detectado en los espectros procedía del suelo lunar, mientras que los rastros de litio podrían provenir de la propia etapa del cohete, explicó a Reuters Carl Schmidt, ⁠el astrónomo principal encargado de las observaciones del impacto.

"Se trata de un análisis muy preliminar, pero quería compartir algo rápidamente; con el tiempo podremos dar más detalles sobre estos resultados", afirmó Schmidt por correo electrónico.

El impacto fue involuntario, según SpaceX. Se esperaba que el fragmento del cohete impactara cerca del cráter Einstein, en el limbo occidental de la Luna, una zona que a menudo resulta difícil de ver desde la Tierra.

Normalmente, estas etapas vuelven a entrar en la atmósfera terrestre y se desintegran, o bien caen ‌al océano tras impulsar la carga útil del cohete hasta un punto preciso en órbita.

Sin embargo, dado que la misión del módulo de aterrizaje lunar de enero requirió más empuje que las misiones más cercanas a la Tierra, la segunda etapa del cohete permaneció en el espacio, flotando a la deriva entre miles de otros fragmentos de basura espacial de los que los satélites activos deben mantenerse alejados.

No ‌fue hasta principios de este año cuando los astrónomos determinaron que la etapa del cohete, que había descargado el combustible restante y no podía controlarse, se encontraba en una trayectoria orbital que terminaba en la Luna.

Los ‌impactos de basura espacial ⁠en la Luna son poco frecuentes. Una etapa de cohete china se estrelló contra la Luna en marzo de 2022 tras completar una misión de prueba ​lunar.

En 2009, la NASA estrelló intencionalmente una etapa de cohete contra la Luna para estudiar la nube de material lunar levantada por el impacto, lo que condujo a un descubrimiento clave: que el suelo lunar contiene trazas de hielo de agua.

Con información de Reuters