Pensiones No Contributivas (PNC): monto y cuánto cobran en agosto

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 1,89% en agosto de 2026, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC y de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024.

La actualización alcanza a las prestaciones por Invalidez, Vejez y a la Pensión para Madres de 7 Hijos, cuyos haberes se incrementan desde el 1° de agosto. Además, quienes perciben los ingresos más bajos continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000, que eleva el monto final a cobrar.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en agosto de 2026

Con el aumento de agosto, las prestaciones quedan de la siguiente manera:

PNC por Invalidez: $363.843,15 (haber de $293.843,15 más bono de $70.000).

(haber de $293.843,15 más bono de $70.000). PNC por Vejez: $363.843,15 (haber de $293.843,15 más bono de $70.000).

(haber de $293.843,15 más bono de $70.000). Pensión para Madres de 7 Hijos: $489.775,93 (haber de $419.775,93 más bono de $70.000).

En el caso de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez, el haber previsional asciende a $293.843,15, mientras que el bono extraordinario lleva el ingreso total a $363.843,15. Por su parte, las titulares de la Pensión para Madres de 7 Hijos perciben el mismo monto que la jubilación mínima, por lo que el ingreso total alcanza $489.775,93 con el adicional extraordinario.

PNC en agosto confirmado

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación del sistema previsional. ANSES administra tres modalidades principales:

Pensión No Contributiva por Invalidez.

Pensión No Contributiva por Vejez.

Pensión para Madres de 7 Hijos.

Estas prestaciones se actualizan mediante la misma fórmula de movilidad que rige para las jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

Por qué aumentan las PNC en agosto

El incremento del 1,89% corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, tal como establece el mecanismo de movilidad vigente. La fórmula dispone que los haberes previsionales se actualicen mensualmente tomando como referencia la inflación informada dos meses antes por el INDEC.

Además del aumento, ANSES mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos, lo que permite incrementar el monto final que reciben los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas alcanzados por este complemento.

ANSES: el monto que se paga de PNC

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en agosto

El calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Los pagos se acreditarán según el cronograma habitual de ANSES, sin modificaciones en las fechas previstas para cada terminación de DNI.