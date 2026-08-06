Cuánto gana un empleado bancario en agosto 2026: el salario que cobran

Los trabajadores bancarios comenzaron agosto con una nueva actualización salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector. La recomposición fue del 1,9%, en línea con la inflación de junio, y se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales previstos en el convenio colectivo.

Con este incremento, el gremio mantiene el esquema de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los salarios frente al avance de la inflación.

Cuánto gana un empleado bancario en agosto de 2026

Tras la aplicación del último aumento, el salario básico inicial de la actividad quedó establecido en $2.412.128,22. A ese monto se suma la participación en las ganancias (ROE), que asciende a $69.727,10, por lo que el ingreso mínimo garantizado para un empleado bancario alcanza los $2.481.855,32.

Estos valores corresponden al piso salarial previsto para quienes se desempeñan bajo el convenio colectivo del sector. Sin embargo, la remuneración final puede ser superior según la categoría y los adicionales que perciba cada trabajador, como antigüedad, títulos, horas extras, funciones específicas y otros conceptos establecidos por el convenio.

Salarios con aumento en agosto

También aumenta el bono por el Día del Bancario

El acuerdo salarial también actualizó el monto correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios más importantes que perciben los trabajadores de la actividad. Con la nueva escala, el piso del bono quedó fijado en $2.150.328,87, aunque ese importe continuará actualizándose en las próximas revisiones salariales que acuerden el gremio y las cámaras empresarias.

Con el incremento correspondiente a agosto, los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 16,8% respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2025. La actualización forma parte del mecanismo de recomposición automática acordado por las partes, mediante el cual los salarios se ajustan mensualmente según la inflación informada por el INDEC.

Aumentos confirmados en agosto 2026

Paritaria de los empleados bancarios: cómo seguirá la negociación

La Asociación Bancaria informó que el esquema de actualización mensual continuará durante los próximos meses. Además, el sindicato y las cámaras empresarias volverán a reunirse durante la segunda quincena de septiembre para analizar la evolución de la inflación y definir nuevas recomposiciones salariales para el sector.

De esta manera, la actividad mantiene un sistema de revisiones periódicas que busca acompañar la evolución del costo de vida y sostener el poder de compra de los salarios de los trabajadores bancarios.