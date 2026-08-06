Luis Majul estalló tras la decisión del oficialismo de retirar el fragmento que modifica la Ley de Tierras y permitía la libre venta de campos a capitales extranjeros.

Durante la jornada de este 6 de agosto en el Congreso de la Nación Argentina, el oficialismo se vio obligado a retirar el fragmento que modifica la Ley de Tierras y permitía la libre venta de campos a capitales extranjeros (que luego pasó a ser de un 25%) por falta de votos. En ese sentido, durante una transmisión en vivo de El Observador, Luis Majul estalló contra esta decisión y criticó a los ciudadanos que participaron de la marcha en el Congreso bajo el lema de “la patria no se vende”.

En ese sentido, el periodista expresó: “Al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a todos los que agitan la bandera de extranjerización de tierras, les enviamos un humilde consejo: menos oportunismo político, menos marcha al Congreso y más trabajo”.

Luego, agregó: “Como venimos contando, los amigos peronistas, kirchneristas, están un tanto desesperados. Sin un candidato potable rumbo a las elecciones del año que viene, con Kicillof por un lado, con la condenada por el otro, están confundidos”.

Qué pasó con La Ley de Tierras en el Congreso

La Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011, establece límites a la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras en Argentina. Entre otras restricciones, fija que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de resguardar recursos estratégicos y evitar una mayor concentración de tierras en manos foráneas.

En el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, el oficialismo proponía modificar ese régimen y flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de distintos bloques de la oposición, organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector agropecuario.

Congreso de la Nación Argentina.

Ante la falta de los votos necesarios para aprobar ese punto, el Gobierno decidió retirar por completo el capítulo referido a la Ley de Tierras antes del inicio de la sesión en el Senado. De esta manera, los senadores debatieron y votaron el resto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras que la reforma sobre la venta de tierras a extranjeros quedó excluida del tratamiento legislativo y la ley vigente continúa sin modificaciones.