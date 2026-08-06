Una hembra oso hormiguero atravesó un sendero del Parque Nacional Iberá con su cría sobre el lomo, y la escena quedó registrada en video. Las imágenes, publicadas en las redes sociales del parque, se difundieron con rapidez y generaron decenas de miles de interacciones en pocos días. El espacio natural fue creado dentro del sistema de humedales conocido como los Esteros del Iberá, uno de los más extensos de América del Sur, ubicado en la provincia de Corrientes, con el objetivo de preservar la biodiversidad de ese ecosistema y favorecer la recuperación de especies de fauna autóctona que habían desaparecido o reducido su presencia en la región. La grabación reavivó el interés del público por la fauna del noreste argentino y por las condiciones que hacen posible encontrar animales en libertad dentro de un espacio natural resguardado.

El video que muestra el camuflaje natural de la especie

El clip fue publicado por la cuenta oficial del Parque Nacional Iberá —@parquenacionalibera— y mostró a una hembra de oso hormiguero con su cría montada sobre el lomo. La imagen resultó llamativa por el efecto de camuflaje que produce la posición del cachorro: la franja negra de la cría se alinea con la de la madre, lo que hace difícil distinguir a los dos animales a simple vista. La publicación superó los 20.000 "me gusta" y desató una cadena de reacciones entre los usuarios. "¡Qué ternura!" , "¡Qué belleza!" , "¡Qué bárbaro, son una maravilla de la naturaleza!" fueron algunos de los comentarios que dejaron quienes interactuaron con la publicación.

Los datos de los especialistas del parque

A partir del avistaje, los especialistas del parque aprovecharon la repercusión para compartir datos sobre el comportamiento de la especie. "Hasta cerca del año de edad, las crías viajan junto a su madre, camuflándose mediante la franja negra que coincide con la de ella. Además, se comunican a través de silbidos cortos y agudos", explicaron desde la institución en la misma publicación. Este tipo de comportamiento es clave para la supervivencia de la especie, ya que les permite desplazarse sin ser detectadas por posibles depredadores.

El oso hormiguero: una especie en peligro de extinción

El oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) puede alcanzar 2,5 metros de largo, incluyendo su gran cola peluda, y superar los 40 kilogramos de peso. Su alimentación es exclusivamente a base de hormigas y termitas, que captura con un hocico tubular y una lengua pegajosa de hasta 60 centímetros de longitud. Se trata de un animal solitario, de hábitos diurnos o nocturnos según las condiciones climáticas. En Argentina, la especie está clasificada como en peligro de extinción, aunque mantiene una presencia relativamente abundante en el monte chaqueño. Sus principales amenazas son los atropellamientos en rutas, los incendios forestales y los ataques de perros domésticos. Por su valor ecológico, fue declarado Monumento Natural en varias provincias, entre ellas Chaco y Santiago del Estero.

La importancia de la conservación en el Iberá

El parque trabaja en la protección de esta especie dentro de sus límites, y el avistamiento de la madre con su cría es una muestra del estado de la población en ese territorio. La presencia del animal en zonas accesibles al público refleja el nivel de resguardo que ofrece el área protegida a la fauna local. El Parque Nacional Iberá recibe visitantes durante todo el año y ofrece la posibilidad de avistamiento de animales silvestres en su hábitat natural, lo que constituye uno de sus principales atractivos para el turismo de naturaleza. La cuenta oficial @parquenacionalibera en redes sociales funciona como canal de difusión de los avistamientos y novedades del área protegida, y es a través de esa vía que el video de los dos osos hormigueros llegó a una audiencia masiva, emocionando a personas de todo el mundo y reafirmando el valor de los esfuerzos de conservación en la región.