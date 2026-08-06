El método oficial de Samsung para pasar tus contactos, fotos y aplicaciones desde iPhone sin usar la nube

Cambiar de un iPhone a un smartphone Samsung Galaxy ya no implica perder fotos, contactos o archivos importantes. Con la herramienta Smart Switch, Samsung permite transferir la mayor parte de la información desde un dispositivo iOS de manera sencilla, ya sea mediante un cable USB o de forma inalámbrica.

La aplicación está diseñada para facilitar la migración entre sistemas operativos y permite copiar contenido como fotos, videos, contactos, calendarios, notas y otros archivos. Además, en algunos casos también es posible importar información almacenada en iCloud, lo que simplifica aún más el cambio de dispositivo.

Cómo transferir datos con Smart Switch

Samsung ofrece dos métodos para realizar el traspaso de información. El primero es mediante un cable USB, una alternativa recomendada para quienes buscan mover la mayor cantidad posible de datos. Antes de comenzar, la empresa aconseja que ambos equipos tengan la batería completamente cargada, ya que una interrupción durante el proceso podría generar errores o pérdida de información.

Para iniciar la transferencia, hay que abrir Smart Switch en el nuevo Galaxy, seleccionar la opción "Recibir en este teléfono", elegir iPhone/iPad e iniciar sesión en iCloud con el Apple ID si se utilizará esa modalidad. Luego solo resta elegir qué contenido se desea copiar y comenzar la transferencia.

La opción inalámbrica

También es posible realizar el proceso sin cables. En este caso, Smart Switch genera un código QR en el teléfono Galaxy que debe escanearse desde la aplicación instalada en el iPhone. Una vez establecida la conexión, el usuario puede seleccionar los datos que quiere migrar y esperar a que finalice la copia.

Samsung aclara que la transferencia inalámbrica tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no permite copiar la misma cantidad de información que el método por cable y determinados datos, como los de algunas aplicaciones, no pueden migrarse de esta manera.

Smart Switch está diseñada para facilitar la migración entre sistemas operativos.

Qué tener en cuenta antes de empezar

La compañía recomienda utilizar la versión más reciente de Smart Switch en ambos dispositivos. En los nuevos Galaxy la aplicación viene preinstalada, mientras que en iPhone debe descargarse previamente. Además, ambos equipos deben contar con al menos un 20% de batería para garantizar una transferencia segura.

Samsung también señala que algunos contenidos tienen restricciones. Por ejemplo, la música y los videos comprados en iTunes no pueden transferirse desde iCloud, mientras que para mover información de aplicaciones como WhatsApp recomienda utilizar la transferencia mediante cable USB.