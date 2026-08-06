El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, adelantó cuáles serán las prioridades de su gestión para los próximos meses. Uno de los anuncios centrales fue que la provincia impulsará junto al Norte Grande una tarifa eléctrica diferencial, mientras que sobre una eventual nueva recomposición salarial para los empleados públicos sostuvo que dependerá de la evolución de los recursos provenientes de la coparticipación federal.

Valdés confirmó que participará el próximo miércoles 12 de agosto de la cumbre de gobernadores que se realizará en Misiones, donde la provincia llevará como uno de sus principales reclamos el elevado costo de la energía eléctrica en el norte argentino. En ese sentido, explicó que la intención es presentar un proyecto que otorgue al Norte Grande un tratamiento similar al régimen vigente para las denominadas zonas frías.

El gobernador sostuvo que buscarán convertir la iniciativa en ley para lograr “una quita en el costo de la energía” que permita mejorar las tarifas que pagan los habitantes de las provincias norteñas. No obstante, sobre nuevos anuncios para los trabajadores estatales, el mandatario provincial aseguró que la posibilidad se encuentra todavía bajo análisis. “Los anuncios salariales por el momento están en etapa de estudio. Estamos viendo cómo está la coparticipación y se van a dar cuando encontremos una cierta estabilización”, explicó de acuerdo a lo detallado por Corrientes Al Día.

En ese sentido, señaló que los ingresos por estos fondos nacionales mostraron una mejora durante julio y que su gestión aguarda comprobar si esa tendencia continúa. "La coparticipación tuvo un signo de mejora en julio. Esperamos que en agosto la proyección sea la correcta y se mantenga para poder pensar en los próximos meses”, afirmó. Según las proyecciones presupuestarias, los recursos destinados a la provincia superaron la barrera de los $200 mil millones en lo que va de julio.

El Niño, la principal preocupación

El gobernador ubicó al posible impacto del fenómeno de "El Niño" entre las prioridades inmediatas de la gestión y anticipó una reunión con todos los intendentes para coordinar un plan de contingencia. El evento climático, que ya muestra anomalías térmicas inéditas en el Océano Pacífico, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias de la provincia de Corrientes.

Según detalló, el ministro Carlos Vignolo está por finalizar un protocolo de actuación que será presentado próximamente y puesto a disposición de los municipios. La intención, explicó, es definir con anticipación responsabilidades, logística y mecanismos de respuesta para evitar dificultades de coordinación ante posibles emergencias meteorológicas. “Estamos trabajando mucho para que quede todo ordenado y, si finalmente sucede la situación del fenómeno de El Niño, podamos estar trabajando todos juntos”, sostuvo.

En paralelo al esquema de contingencia, Valdés destacó las intervenciones que se vienen realizando para reducir el impacto de lluvias intensas. De esta manera, mencionó particularmente los trabajos ejecutados en barrios periféricos y en el canal del barrio Pirayuí, en la ciudad de Corrientes. “Estamos haciendo trabajos que eran sumamente necesarios y que van a ayudar en el escurrimiento”, aseguró.

A comienzos de esta semana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Resistencia una cumbre regional de alto nivel para coordinar las acciones preventivas del Estado y de las provincias frente a las inminentes complicaciones meteorológicas.