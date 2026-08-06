El Festival Nacional de Cine de General Pico celebra sus 10 años con estrenos, invitados y una programación récord

Con el lema "El cine sigue. Nos vemos en la sala", el Festival Nacional de Cine de General Pico celebrará su décima edición entre el 6 y el 12 de agosto, consolidándose como uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país. Organizado por la Asociación Italiana XX de Septiembre, el evento volverá a reunir estrenos, competencias, invitados especiales y actividades paralelas en una programación que pone el foco en el cine argentino sin perder de vista las producciones internacionales.

La edición 2026 tendrá además un hecho inédito: tanto la película de apertura como la de clausura fueron realizadas por cineastas piquenses. El festival abrirá con Maníacas, dirigida por Diego G. García, mientras que el cierre estará a cargo de Él mató a un motociclista alcoholizado, de Mariano Ananía, marcando un fuerte respaldo a la producción audiovisual local.

Estrenos nacionales y competencias

La Competencia Nacional de Largometrajes estará integrada por seis películas, entre ellas el estreno nacional de No arreglen ni limpien mi habitación, a mí me gusta como está, de Ignacio Ceroi, además de títulos de Sofía Bordenave, Santiago Sein, Cecilia Kang, Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, y Lorenzo Ferro junto a Lucas A. Vignale. La programación también incluye competencias nacionales y regionales de cortometrajes, además de la tradicional Muestra Pampeana, que este año exhibirá doce producciones realizadas en la provincia y la región.

Uno de los espacios más esperados volverá a ser la Trasnoche, dedicada al cine fantástico y de horror. La sección reunirá cortometrajes provenientes del Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa MOTELX junto a largometrajes de distintos países, incluyendo la premiere nacional de Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun, además de La asistente de la morgue, Love Kills, Godzilla en Santa Fe y Barrio Triste. La programación internacional también ofrecerá obras de directores de renombre como Tsai Ming-liang, Arnaud Desplechin, Carlos Vásquez Méndez y Teresa Arredondo, mientras que la Muestra Italiana recuperará clásicos y nuevas producciones del cine de ese país.

Como parte de las celebraciones por los diez años del festival, participarán figuras del cine argentino como Valentina Bassi, quien presentará una función especial de Presente continuo. También volverán a compartir escenario dos referentes de la crítica y la preservación cinematográfica: Roger Koza y Fernando Martín Peña, quienes protagonizarán nuevas ediciones de Filmoteca en vivo alrededor de las proyecciones de Čovek nije tica (El hombre no es un pájaro), de Dušan Makavejev, y El horrible secreto del doctor Hichcock, del italiano Riccardo Freda.

Además, el encuentro incluirá un Laboratorio de Desarrollo de Proyectos, espacios de formación, charlas y diversas actividades paralelas destinadas a profesionales, estudiantes y público general.

Dos salas emblemáticas como sede

Las funciones volverán a desarrollarse en el Cine Gran Pampa y el Cine & Teatro Pico, dos espacios históricos de General Pico que concentran gran parte de la actividad cultural de la ciudad. Ambas salas serán nuevamente el escenario de las proyecciones, encuentros con realizadores y actividades especiales previstas durante toda la semana.

La organización está a cargo de la Asociación Italiana XX de Septiembre, institución fundada en 1907 que impulsó el crecimiento del festival hasta convertirlo en una referencia del circuito audiovisual nacional. El presidente de la entidad, José Luis Angelucci, destacó el valor cultural del encuentro y aseguró que el festival forma parte del compromiso permanente de la institución con el desarrollo de la ciudad: "General Pico crece proponiendo cultura, y desde la Asociación construimos y acompañamos ese crecimiento que traspasa los límites de nuestra provincia".