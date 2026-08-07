La industria sigue barranca abajo: cayó 2,2% en el primer semestre frente a 2025

La industria manufacturera volvió a mostrar dificultades para mantener una recuperación y cerró el primer semestre de 2026 con una caída acumulada del 2,2% respecto del mismo período del año anterior. El dato surge del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) difundido por el INDEC, que si bien registró una mejora interanual en junio, todavía refleja un nivel de actividad inferior en varias ramas centrales de la estructura productiva.

El organismo estadístico informó que la producción industrial tuvo en junio una suba del 2% frente al mismo mes de 2025, mientras que la serie desestacionalizada mostró un incremento mensual del 0,9%. Sin embargo, el acumulado enero-junio mantuvo un resultado negativo, con una contracción del 2,2% interanual. La mejora puntual de junio no alcanzó para revertir la trayectoria acumulada durante la primera mitad del año, marcada por caídas en sectores vinculados a la inversión, el consumo interno y la producción de bienes industriales.

El desempeño sectorial muestra una industria con comportamientos diferenciados. Si bien algunas actividades registraron incrementos, otras continuaron con fuertes retrocesos. En junio, solo nueve de las dieciséis divisiones relevadas por el INDEC tuvieron variaciones positivas, aunque varias ramas industriales permanecieron en terreno negativo. Las ramas más vinculadas al consumo y a la inversión muestran los mayores niveles de retroceso, mientras que los sectores ligados a determinadas exportaciones o a actividades específicas presentan una dinámica diferente.

Bienes de inversión y tecnología, entre los más golpeados

Entre los sectores con mayores dificultades aparece maquinaria y equipo, una de las actividades asociadas a la inversión productiva. En junio registró una caída interanual del 16,8% y acumuló una baja del 19,3% en los primeros seis meses del año. Dentro de ese rubro, la maquinaria agropecuaria mostró un retroceso del 27,9% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron 22,9%.

Otro de los sectores afectados fue el de equipos, aparatos e instrumentos, que tuvo una disminución del 25,3% en comparación con junio del año pasado. La caída estuvo marcada por el segmento de equipos y aparatos de informática, televisión, comunicaciones y componentes electrónicos, que presentó una baja del 50,3% interanual.

La producción automotriz también cerró junio con números negativos. El bloque de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes registró una caída del 3,5% interanual y acumuló una baja del 11,5% en el primer semestre. En particular, la fabricación de vehículos automotores descendió 10,3% respecto de junio de 2025 y acumula una contracción del 17,2% en el año.

Impacto en el consumo interno e industrias sensibles

El comportamiento de la industria textil volvió a reflejar la presión sobre los sectores orientados al mercado interno, a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones. Los productos textiles tuvieron una caída del 15,9% interanual en junio y acumularon una baja del 24,4% entre enero y junio. Dentro de ese segmento, los tejidos y acabados textiles retrocedieron 25% en comparación con el mismo mes del año anterior.

También se mantuvieron en terreno negativo las ramas vinculadas al consumo masivo y a la construcción. La producción de prendas de vestir, cuero y calzado cayó 8,4% interanual en junio y acumuló una baja del 14,1% en el semestre, mientras que los productos minerales no metálicos, donde se incluyen insumos como cemento, vidrio y cerámicos, descendieron 7,2% en la comparación anual.

La contracara estuvo en algunas ramas que lograron crecer durante junio. Alimentos y bebidas avanzó 6,2% interanual, sustancias y productos químicos aumentó 11%, industrias metálicas básicas subió 11,8% y madera, papel, edición e impresión registró una mejora del 8,4%. Sin embargo, esos resultados no compensaron completamente el retroceso acumulado de otros sectores de mayor peso dentro del entramado manufacturero.

En el caso de alimentos y bebidas, la mejora estuvo acompañada por comportamientos heterogéneos. El INDEC registró subas en ramas como carne aviar, lácteos y molienda de oleaginosas, mientras que algunos segmentos continuaron con caídas, como azúcar, productos de confitería y chocolate, que descendieron 11,8% interanual.