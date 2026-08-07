El descontento de Max Verstappen con el nuevo reglamento lo llevó a tener otras participaciones por fuera de la Fórmula 1, sobre todo en las carreras de resistencia del GT3 con el Mercedes de su propio equipo. De hecho, no son pocos los pilotos actuales de la grilla que miran con agrado otros certámenes, puesto que incluso uno de los más jóvenes, como Andrea Kimi Antonelli, dio muestras de interés por el WEC.

Hace unos meses, el piloto italiano manifestó que le gustaría participar de las 24 Horas de Le Mans del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, aunque señaló que, en dicho caso, quiere hacer equipo con el neerlandés. Sin embargo, en medio del parate por el verano europeo, Antonelli reveló que, al menos por el momento, no habrá oportunidad de competir en el mítico Circuito de la Sarthe con Verstappen.

Y es que el tetracampeón del mundo le paró el carro al actual piloto de Mercedes al remarcarle que ahora le conviene centrarse en el campeonato, sobre todo porque Kimi se encuentra en lo más alto de la tabla y tiene a Lewis Hamilton y George Russell como principales perseguidores. “Ya hemos hablado de ello, pero Max me dijo que me centrara en este año y que ya veremos después”, reconoció en declaraciones a Formula Passion.

Claro que el as de Red Bull no fue el único en remarcarle que debe mantener la vista en la máxima categoría, puesto que incluso su padre, Marco Antonelli, le marcó el camino a pesar de tener el sueño de correr juntos en Le Mans. “También está mi padre. Correr junto a él es un sueño que compartimos; sería magnífico”, remarcó Kimi, que viene de una familia fierrera que tiene un cariño y un recorrido en el automovilismo.

De hecho, Marco compitió en el Campeonato Italiano de Superturismo por cinco temporadas entre 1992 y 1996 y ahora es propietario de AKM Motorsport, escudería que tiene equipos tanto en GT como en F4. Además, Antonelli padre también estuvo en dos fechas del Campeonato Europeo de Turismos 2002 y participó de pruebas a nivel amateur en GT3.

Verstappen todavía no confirmó su continuidad en la F1.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría