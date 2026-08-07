Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido en Estados Unidos por el ICE

Matías Pourrain, futbolista argentino del Club de Lyon, fue detenido por ICE en Estados Unidos cuando viajaba con su equipo y su caso generó preocupación. (Foto: Matías Pourrain-Instagram).

Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años que juega en las ligas regionales de Estados Unidos, fue detenido por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami mientras viajaba junto al plantel del Club de Lyon rumbo a Los Ángeles. La familia del jugador denunció que fue trasladado para una entrevista migratoria y que posteriormente recibió presiones para firmar documentos relacionados con su deportación.

La situación que atraviesa Pourrain comenzó cuando viajaba junto al resto de sus compañeros. El Club de Lyon debía trasladarse hacia la ciudad angelina para disputar un partido correspondiente a las semifinales de la competencia que afrontaba. Sin embargo, cuando se encontraba en el aeropuerto de Miami, agentes del ICE lo detuvieron.

En los registros oficiales del organismo figura un expediente correspondiente a Matías Alejandro Pourrain, de nacionalidad argentina. Si bien no se informó públicamente el motivo específico de la detención ni el lugar exacto donde permanece alojado, desde el organismo solicitaron que sus familiares se comuniquen con el centro de detención de Krome, en Miami.

Su familia, en tanto, pudo mantener un breve contacto con él. Según explicó su hermano Pablo, el jugador fue llevado para responder preguntas vinculadas con su situación migratoria, pero nunca regresó junto a sus compañeros. "Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron", relató su hermano en una entrevista con TN, quien también aseguró que las instalaciones donde se encuentra detenido presentan condiciones de hacinamiento.

Quién es Matías Pourrain

Matías Pourrain es un futbolista argentino que desarrolló buena parte de su carrera en Estados Unidos. Sus primeros pasos los dio en el Club Real Pilar, institución con la que llegó a disputar la Copa Argentina y fue protagonista de una de las grandes sorpresas del torneo.

En 2019, Pourrain formó parte del equipo que consiguió un histórico triunfo frente a Vélez. Aquel partido significó uno de los momentos más destacados de su etapa en el fútbol argentino y, meses después, tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para continuar con su carrera.

Una vez instalado en ese país, pasó por distintos equipos y competencias. Entre ellos aparecen Miami Beach FC y Miami City, mientras que actualmente integra el plantel del Club de Lyon FC, de Florida. Además, el argentino tuvo participación en la Baller League, una competencia de fútbol reducido que ganó notoriedad en los últimos años.

La denuncia de la familia de Pourrain

Los familiares del futbolista expresaron una profunda preocupación por su situación. Según contaron, Pourrain pudo comunicarse durante algunos segundos y manifestó que estaba siendo presionado para firmar documentación que permitiría avanzar con su deportación.

Su hermano sostuvo que el jugador cuenta con documentación legal y que se encontraba a la espera de una entrevista relacionada con su solicitud de residencia permanente. La familia también remarcó que Pourrain no estaba intentando ingresar ni abandonar Estados Unidos cuando fue detenido. Simplemente viajaba desde Miami hacia Los Ángeles junto al plantel del Club de Lyon para disputar un encuentro.

El caso tomó mayor dimensión a partir de la situación migratoria del futbolista. Según explicaron sus allegados, ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa, tiene un pedido de asilo pendiente desde hace años, posee un permiso de trabajo vigente y cuenta con una identificación del estado de Florida. Además, remarcaron que no registra antecedentes penales.

El comunicado del Club de Lyon

El Club de Lyon también se pronunció públicamente sobre la situación de su futbolista y respaldó la versión entregada por su entorno. Desde la institución destacaron que Pourrain construyó su vida en Estados Unidos durante los últimos años, donde trabajó, pagó impuestos y mantuvo su documentación en regla.

"Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra", señalaron desde el club. La institución también informó que el futbolista permanece bajo custodia del ICE mientras su abogado trabaja para conseguir su liberación y garantizar que sus derechos sean respetados durante el proceso.

El club insistió en que Pourrain "no es un criminal", su abogado trabaja para obtener su liberación y garantizar que se respeten todos sus derechos, y pidió apoyo para visibilizar su situación con el objetivo de que pueda continuar el proceso migratorio en libertad.