Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en Estados Unidos. El 6 de agosto, Matías Pourrain fue aprehendido por la fuerza migratoria Aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles.

Según informaron allegados al futbolista, "Matías no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos. Simplemente estaba viajando de una ciudad estadounidense a otra", ingresó "legalmente" al país con una visa y "Tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales". "Ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación vigente y construido una vida y una comunidad aquí", acotaron.

Los familiares afirmaron que Pourrain se encuentra "bajo custodia de ICE mientras su abogada trabaja para conseguir su liberación y garantizar que todos sus derechos sean respetados". Por cadenas de Whatsapp y redes sociales, piden "urgentemente" difusión a "todas las personas que conocen a Matías, que alguna vez compartieron algo con él o que simplemente creen que su historia merece ser escuchada".

"Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean. Detrás de un caso migratorio hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida durante años", expresaron.

Y concluyeron: "Cuantas más personas conozcan la historia de Matías, más difícil será que su situación pase desapercibida. Nuestra esperanza es simple: que Matías pueda regresar a casa lo antes posible y continuar su proceso migratorio en libertad mientras su caso sigue su curso legal".

Pourrain comenzó su carrera en el Club Real Pilar. De ahí, emigró a Estados Unidos y militó en el Miami Beach FC, el Miami City y actualmente en el Club de Lyon de Florida. También participó en la liga Baller League de fútbol 6.

Es el segundo argentino por ICE en menos de una semana

Otro argentino fue detenido por ICE. Iliana Lick, de 30 años, fue aprehendida hace casi un mes en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir al partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza.

Había ingresado a Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de turista y estaba instalada desde el 2025 junto a su pareja en el sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera mientras esperaba una resolución sobre un trámite migratorio que le permitiría permanecer en el país.