Director asociación aguacateros México dice se llegó a un acuerdo con EEUU para liberación más 1,000 toneladas aguacate

FOTO DE ARCHIVO. Estados Unidos suspende las inspecciones de exportación de aguacates en Michoacán (México) debido a una alerta de seguridad

CIUDAD ​DE MÉXICO, 7 ago - México alcanzó un acuerdo con autoridades de ‌Estados Unidos para ‌liberar más de 1,000 toneladas de aguacate, dijo el viernes Luis Javier de la Rocha, director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), después de ​que Washington suspendiera ⁠esta semana las inspecciones al ‌producto de exportación por una ⁠alerta de seguridad.

La suspensión ⁠temporal, iniciada el miércoles, interrumpió las labores del personal regulador del Departamento de Agricultura ⁠de Estados Unidos (USDA, por sus ​siglas en inglés), responsable de ‌verificar que las plantas ‌de empaque autorizadas cumplan con los ⁠requisitos para exportar la fruta al mercado estadounidense.

"Eso es un gran avance (...) estamos hacia el camino de ​la ‌apertura", dijo De la Rocha en una entrevista con Milenio Televisión.

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Más temprano el viernes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó en su ⁠conferencia de prensa diaria que su Gobierno esperaba alcanzar un acuerdo con autoridades estadounidenses tras una reunión con representantes de ese país.

Estados Unidos recibe cerca del 90% del volumen de las exportaciones mexicanas ‌de aguacate, lo que lo convierte, por amplio margen, en el principal mercado externo del fruto.

La secretaría de la Defensa informó el la víspera que desplegó 1,557 ‌efectivos para dar seguridad en los principales municipios productores de aguacate, y que el ‌personal protegerá ⁠las instalaciones de envasado, las rutas de transporte, así ​como los puntos de inspección frente a la extorsión del crimen organizado.

Con información de Reuters