Murió un famoso humorista de la televisión tras luchar contra un duro cuadro de salud

Colombia despide a una de las figuras más queridas de su televisión. Se confirmó la muerte de Alfonso Lizarazo, creador y primer conductor de Sábados Felices, el programa de humor más longevo del país y uno de los formatos más emblemáticos de la región.

Una partida que conmovió al ambiente artístico

El histórico comunicador falleció a los 85 años en su residencia de Barranquilla. La noticia se conoció primero a través del humorista Don Jediondo, quien fue uno de los primeros en despedirlo públicamente: "Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gente. Descansa en paz don Alfonso".

Alfonso Lizarazo falleció tras una larga enfermedad.

Poco después, distintos medios nacionales confirmaron y replicaron la información, que generó una inmediata catarata de mensajes de colegas y figuras del espectáculo. Según trascendió, Lizarazo venía atravesando distintos problemas de salud en los últimos meses, un cuadro que finalmente derivó en su fallecimiento.

Más de dos décadas al frente de un clásico

Durante 26 años, Alfonso Lizarazo condujo Sábados Felices, un ciclo que marcó a millones de familias colombianas y que se mantiene en el aire después de más de cinco décadas de historia. Bajo su conducción se formaron figuras inolvidables del humor local, como Jaime "El Flaco" Agudelo, Hugo Patiño, Carlos "El Mocho" Sánchez, Heriberto Sandoval y Enrique Colavizza. Su ojo para descubrir talentos y su manera de construir un formato familiar convirtieron al programa en un verdadero fenómeno cultural que trascendió generaciones.

De la radio a la conducción histórica

Nacido el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga, Lizarazo encontró su camino en los medios casi de casualidad, cuando comenzó como operador de controles en Caracol Radio. Con el tiempo llegó a dirigir Radio 15, un espacio clave en el crecimiento de la radio musical juvenil colombiana. Su salto a la televisión llegó el 5 de febrero de 1972, con el debut de Campeones de la Risa, el ciclo que luego se transformaría en Sábados Felices.

Más allá de la pantalla, Lizarazo impulsó el Festival Internacional del Humor, y también incursionó en la filantropía y la política, consolidando una trayectoria que excedió ampliamente el mundo del espectáculo.