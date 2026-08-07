Flavio, colorista experto: "El French Blending para mujeres de 60 años permite integrar las canas de forma sofisticada"

Si tenés alrededor de 60 años y estás buscando cambiar tu color de cabello, hay un tratamiento en tendencia que los coloristas recomiendan ya que además de quedar muy sofisticado, ayuda a tapar las canas de manera natural. Se trata del French Blending, una técnica de coloración que en los últimos meses comenzó a ganar protagonismo entre las mujeres que buscan un cambio sin tener que recurrir a una cobertura completa de las canas.

El resultado que se obtiene con este procedimiento es natural, luminoso y de bajo mantenimiento, ideal para no tener que ir a la peluquería todos los días. A diferencia de las coloraciones tradicionales, que buscan cubrir por completo las canas, el French Blending propone integrarlas al resto del pelo, disimulándolas con reflejos y matices.

Color de cabello para mujeres +60 con canas.

El French Blending, la técnica que se impone para integrar las canas

"El French Blending para mujeres de 60 años permite integrar las canas de forma sofisticada", explicó Flavio de Flavio Hair Couture, en diálogo con CLARA. La técnica trabaja sobre diferentes profundidades de color para que las canas se mezclen visualmente con el resto del cabello.

Y explica que más que cubrirlas, esta técnica de difuminación busca integrarlas mediante un trabajo personalizado de reflejos y matices que suaviza la transición entre el cabello pigmentado y el canoso. "El resultado es un color multidimensional, una raíz menos visible y un mantenimiento mucho más cómodo, respetando la identidad y el estilo de cada mujer", detalló el experto.

Cómo se hace el French Blending

El secreto de esta técnica está en evitar los contrastes fuertes. Para eso, el colorista analiza el tono natural del cabello, la cantidad y distribución de las canas y el resultado que busca cada persona antes de seleccionar los reflejos y matices. En lugar de aplicar un único color sobre toda la melena, se incorporan mechas muy finas y estratégicamente distribuidas que permiten conectar los cabellos grises con los pigmentados. Así, la cana deja de verse como una marca de crecimiento y pasa a formar parte del conjunto.

"Reflejan la luz de forma diferente al cabello pigmentado y, cuando se trabajan correctamente, pueden convertirse en puntos de iluminación natural. Combinadas con reflejos suaves, matices adecuados y un corte con movimiento, aportan luminosidad, frescura y sofisticación", señaló el especialista. Además, al no depender de una cobertura total, el crecimiento de la raíz suele resultar mucho menos evidente, ideal para las que no quieren ir a la peluquería o teñirse en casa todos los meses.

Color de cabello para mujeres +60 con canas.

Los colores que mejor acompañan esta técnica

Aunque el French Blending se adapta a diferentes bases y tonos de cabello, existen algunas tonalidades que permiten potenciar especialmente su efecto luminoso. Entre ellas aparecen los rubios beige y miel, los castaños avellana y los tonos bronde, que combinan matices claros y oscuros para crear una melena con mayor dimensión.

La elección, de todos modos, debe realizarse de manera personalizada. En cabellos con mayor cantidad de canas también pueden utilizarse reflejos fríos, neutros, perlados o plateados para conseguir una transición más armónica. "Los reflejos personalizados, el grey blending, las mechas extremadamente finas como las babylights en tonos fríos o neutros y los matices perlados o plateados, que aportan luz y movimiento sin generar contrastes artificiales", concluye Flavio.