Un homenaje a Piazzolla en Konex reunirá a Chango Spasiuk, Julieta Laso y Escalandrum

El legado de Astor Piazzolla volverá a cobrar vida en Buenos Aires con una nueva edición de Experiencia Piazzolla en el Konex, el festival que celebra la obra del compositor argentino a través de diferentes generaciones, estilos y miradas musicales. La cita será el sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Konex, ubicado en Sarmiento 3131, con una programación que combinará tango, jazz, rock y folklore.

Organizado por la Fundación Astor Piazzolla, Fundación Konex y CCKonex, el encuentro llegará a su quinta edición presencial y celebrará diez años de historia. La propuesta busca recuperar una de las características centrales de la música de Piazzolla: su capacidad para romper fronteras y llevar el tango hacia nuevos territorios.

Cómo será la Experiencia Piazolla en el Konex

La apertura del festival será el sábado 12 a las 19.30 en el Auditorio, con un Bandoneonazo dirigido por Néstor Marconi, uno de los grandes referentes del instrumento y dueño de una trayectoria de más de seis décadas. El músico estará acompañado por Carlos Corrales, Federico Pereiro y Renato Venturini, en un encuentro que tendrá al bandoneón como absoluto protagonista.

Más tarde, a las 21, la Gran Sala recibirá al Quinteto Experiencia Piazzolla, dirigido por Nicolás Guerschberg, con una serie de invitados especiales que ampliarán el universo sonoro de la propuesta. Chango Spasiuk, Julieta Laso, Maggie Cullen, Chino Laborde y Mat Alba serán parte de esta presentación.

El quinteto estará integrado por Alejandro Guerschberg en bandoneón, Lucio Balduini en guitarra, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Serdar Geldyrmuradov en violín y Nicolás Guerschberg en piano y dirección musical. La segunda jornada llegará el domingo 13 con una propuesta que profundiza todavía más los cruces musicales que caracterizaron a Piazzolla. A las 18.30, en el Auditorio, se presentarán Cirilo Fernández y An Espil, con un concierto atravesado por sus particulares lecturas del jazz y el rock.

Organizado por la Fundación Astor Piazzolla, Fundación Konex y CCKonex, el encuentro llegará a su quinta edición presencial y celebrará diez años de historia.

El cierre del festival estará a cargo de Escalandrum, el sexteto liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto de Astor. A las 20, el grupo presentará Piazzolla 74, un espectáculo inspirado en dos discos fundamentales de la trayectoria del compositor: Reunión Cumbre y Libertango, ambos publicados en 1974. La formación estará integrada por Pipi en batería, Nicolás Guerschberg en piano, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.

“Experiencia Piazzolla es un festival que rinde homenaje a la impresionante calidad artística y a la personalidad vanguardista de Piazzolla”, explicó Nicolás Guerschberg, director musical del encuentro. En ese sentido, destacó que la programación propone diferentes aproximaciones a la obra del compositor, desde lo instrumental hasta sus canciones y a través de cruces entre tango, jazz, rock, folklore y música clásica.

El festival nació en 2016 y tuvo nuevas ediciones presenciales en 2018. Durante 2020 y 2021, debido al contexto sanitario, se realizó de manera virtual y logró reunir a miles de espectadores de distintos lugares del mundo. A lo largo de sus ediciones participaron artistas como Hermeto Pascoal, Susana Rinaldi, Jairo, Pedro Aznar, Elena Roger, Néstor Marconi, Juan Carlos Baglietto, Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Franco Luciani, entre muchos otros.

Con esta nueva edición, Experiencia Piazzolla vuelve a poner en primer plano la vigencia de una obra que transformó para siempre al tango argentino, pero que también continúa dialogando con otros géneros y con nuevas generaciones de músicos. El festival se realizará en CCKonex, Sarmiento 3131, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas pueden consultarse en la web oficial del festival y en la plataforma del Centro Cultural Konex.