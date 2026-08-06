Informes sobre la caída de la confianza del consumidor en la lechuga durante el brote de ciclosporiasis.

Las ​autoridades sanitarias de el estado de Míchigan aconsejaron el jueves a los residentes que vuelvan a consumir ‌lechuga y verduras ‌de ensalada, luego de una baja del número de nuevas infecciones por ciclosporiasis, con un aumento de solo 267 casos respecto del día anterior para un total de 12.485.

La parte más grave del brote ha ocurrido en Míchigan, que sufrió las dos primeras muertes, ambas de ​personas que padecían ⁠importantes problemas de salud subyacentes.

El brote en Míchigan ‌ha provocado 279 hospitalizaciones al 6 de agosto, ⁠según la última actualización del ⁠departamento de salud del estado.

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"Tras registrar 12.485 casos de ciclosporiasis en Míchigan desde junio de 2026, los datos sugieren ⁠ahora que el número de nuevos casos de ​ciclosporiasis está bajando, lo que incluye ‌una tendencia descendentes de las ‌visitas a urgencias relacionadas con la diarrea", dijo ⁠el departamento de salud estatal en un comunicado.

Los casos de esta infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede provocar diarrea, náuseas y otros síntomas ​gastrointestinales, han ‌alcanzado niveles récord este año, y el brote actual se encuentra entre los mayores provocados por enfermedades de origen alimentario en la historia reciente de Estados Unidos.

El departamento de salud estatal ⁠retiró su recomendación preventiva general de evitar las mezclas de lechugas envasadas, indicando que los residentes pueden retomar sus prácticas habituales de manipulación de alimentos y tomar decisiones en función de su tolerancia individual al riesgo.

Una investigación de la FDA ha relacionado el brote multiestatal con la lechuga ‌iceberg que se sirvió en los restaurantes Taco Bell, procedente de las explotaciones en el centro de México de la empresa Taylor Farms, aunque las autoridades siguen buscando otras posibles fuentes.

El departamento de salud de Míchigan sigue recomendando ‌evitar la lechuga retirada del mercado.

Los consumidores de Estados Unidos han estado evitando algunas cadenas de restaurantes y comprando menos ‌lechuga en los ⁠supermercados, ya que un brote de una enfermedad parasitaria que ha afectado a varios ​estados ha generado confusión sobre qué es seguro comer.

(Reportaje de Siddhi Mahatole, Sneha S K y Christy Santhosh en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)