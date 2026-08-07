Boca avanza con la remodelación de La Bombonera y un dirigente confirmó la capacidad que tendrá el estadio cuando finalicen las obras.(Foto: Reuters).

La remodelación de La Bombonera sumó una novedad que generó expectativa entre los hinchas de Boca Juniors. Mientras el club continúa adelante con las obras impulsadas por la gestión de Juan Román Riquelme, el secretario general, Ricardo Rosica, reveló cuál será la capacidad que tendrá el estadio una vez finalizado el proyecto. La cifra supera ampliamente el aforo actual y marca uno de los principales objetivos de la dirigencia.

Luego de confirmar que Boca volverá a jugar de local en cancha de Huracán por Copa Sudamericana en diálogo con Radio La Red, el dirigente dejó una frase que rápidamente llamó la atención sobre el aumento en el aforo que tendrá La Bombonera: “Estamos en los 80.000 lugares. Eso es una noticia para que la transmita el presidente, no me corresponde a mí. Hoy tenemos 57.000 lugares”.

La declaración representa una importante novedad porque, hasta el momento, no se conocían mayores detalles de la ampliación, más allá de que se sumaría una cuarta bandeja. De concretarse el proyecto tal como fue planteado, el estadio pasaría a recibir más de 80.000 personas, lo que supondría un crecimiento cercano al 40%. La obra, además, no es un proyecto que haya quedado solamente en los planos. Según explicó el dirigente, el club lleva adelante distintas intervenciones en el estadio y en sus alrededores.

El ambicioso proyecto que impulsa Boca

La ampliación de La Bombonera forma parte de un plan que Boca viene trabajando desde hace más de dos años y que contempla diferentes etapas para transformar la estructura del estadio. Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías del ferrocarril. Ese movimiento permitiría avanzar sobre la estructura actual de palcos ubicada sobre la calle Del Valle Iberlucea.

La idea es demoler esa construcción para levantar una nueva estructura, que contará con nuevas plateas, seis niveles de palcos y una fachada completamente renovada. Pero no será el único cambio. El plan también contempla la construcción de una nueva cuarta bandeja en ambas cabeceras, además de un techo que permitirá unificar todo el anillo del estadio.

Para facilitar el acceso a los nuevos sectores, el proyecto incluye cuatro torres externas equipadas con 18 ascensores. Esta alternativa permitiría ejecutar una parte importante de los trabajos sin que la actividad futbolística tenga que detenerse. Con estas modificaciones, Boca busca aumentar considerablemente el aforo sin abandonar el histórico escenario de Brandsen 805.

Las obras que ya realizó la gestión de Riquelme

Rosica también hizo referencia a los trabajos que ya fueron realizados durante la gestión de Riquelme. Según detalló, durante este período se llevaron adelante más de 90 obras dentro del club y del estadio, aunque muchas todavía continúan en proceso.

Entre los trabajos mencionados aparece el patio de comidas de la L, que ya está terminado. Al mismo tiempo, el club avanza con el proyecto de la cuarta bandeja y continúa con distintas intervenciones en las instalaciones. “Seguimos con las obras iniciadas”, explicó Rosica al referirse al proceso de transformación que atraviesa La Bombonera. El dirigente también remarcó que algunas de estas tareas son de ejecución permanente y que el proceso de renovación del estadio todavía no terminó.

Boca apuesta por ampliar La Bombonera y no construir otro estadio

La postura de la actual dirigencia de Boca también supone una definición política respecto del futuro del estadio. Rosica defendió la decisión de poner en valor La Bombonera y cuestionó las propuestas que durante los últimos años plantearon la posibilidad de construir una nueva cancha en otro sector.

Para la conducción encabezada por Riquelme, el objetivo es mantener el escenario histórico del club y aumentar su capacidad mediante una remodelación profunda. “Lo que estamos haciendo es poner en valor la Bombonera, la que todos quieren”, sostuvo el dirigente, quien aseguró que el proyecto se encuentra en una etapa decisiva.

La intención es que la remodelación permita conservar la identidad del estadio y, al mismo tiempo, solucionar uno de los principales problemas que tiene Boca desde hace años: la enorme demanda de entradas y la imposibilidad de que todos sus socios puedan acceder a los partidos.