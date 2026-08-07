Apenas horas después de una feroz represión policial tras la derrota del Gobierno en el Senado, un mar de personas volvió a copar las calles del microcentro porteño por el día de San Cayetano. Con repudio al ajuste de Javier Milei y a la eliminación de programas sociales clave, distintas organizaciones sociales, políticas y gremios marcharon tres horas desde Liniers a Plaza de Mayo para pedir nuevamente por "paz, pan, tierra, techo y trabajo".

Sin importar el frío, filas de fieles se amontonaron desde la madrugada en las afueras del Santuario San Cayetano, en Liniers. Como cada 7 de agosto, miles pasaban cada minuto con espigas en las manos para posarse un momento frente a la imagen del santo y agradecerle por el pan y el trabajo. Este ritual, que tuvo su primera ebullición con las consecuencias de la crisis de 1930, fue desde entonces un termómetro del contexto económico social.

Desde agosto de 2016, a la clásica fila de la calle Cuzco frente a la Iglesia de Liniers, se le sumó una caravana a pie de tres horas hasta Plaza de Mayo, que es recordado como la primera gran protesta que luego derivó en el Salario Social Complementario, una conquista en el Congreso en pleno gobierno de Mauricio Macri. Aquel programa derivó después en el Volver al Trabajo, unos $80 mil pesos que recibían casi un millón de trabajadores hasta hace apenas días: fue eliminado recientemente por la ministra Sandra Pettovello.

"Son 900 mil familias que van a dejar de percibir ese salario. Si lo medís por cada territorio, en Chaco, una de las mas pobres, van a dejar de circular en el comercio de barrio, carnicería y verdulería cerca de $3.500 millones. Le va a generar problemas a los gobernadores e intendentes", dijo a El Destape el Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, a metros de Plaza de Mayo tras caminar más de 15 kilómetros.

Los vestigios de la represión

El líder de la UTEP fue uno de los tantos referentes que encabezaron, junto a otros miles de personas, la peregrinación por avenida Rivadavia desde casi General Paz. Una bandera blanca con la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", varias representaciones de la Virgen de Luján llevadas en andas y un busto del Papa Francisco fueron algunas de las imágenes que adornaban la primera línea de la marcha.

"Es un 7 de agosto distinto, con un Gobierno que promueve su programa de miseria planificada. Tenemos la obligación de desarrollar la resistencia en todos los planos", dijo a El Destape el dirigente social Juan Grabois, mientras cruzaba la avenida Callao. A la altura del Congreso, donde en el asfalto todavía se podían encontrar cartuchos de balas de goma de la represión de anoche, aguardaban otras gruesas columnas del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Patria Grande.

Al reclamo por el extinto programa Volver al Trabajo también se sumaron críticas a la falta de acción del Gobierno ante la suba de las deudas de las familias, asfixiadas por la caída del poder adquisitivo. "Mis viejos están endeudados, yo estoy buscando trabajo. Venimos a agradecer a las personas que sostienen los barrios populares y también a pedir a las autoridades que los reconozcan y puedan cobrar su salario", dijo a este medio Gabriel, un chico de 23 años con rosario de madera en el cuello que también caminó las tres horas.

Las deudas de las familias, presente

Liliana, una señora de unos 60 años, aseguró marchar por primera vez porque "está todo muy difícil" actualmente. "Está complicado, a mí por suerte me ayudan mis hijos", lanzó. Según un reciente informe del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), la tasa de mora de las personas físicas en Argentina alcanzó el 17,4% a nivel nacional en junio de 2026.

Para Milei y sus funcionarios, este es un "problema entre privados" que debe tener una "solución de mercado". "Da risa. La deuda fue producto de una política de Estado. Primero bajaron las tasas, después las subieron para que hagan la ganancia y las volvieron a subir. Es culpa del Estado el endeudamiento de las familias", planteó a El Destape el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Para Pérsico, una de los principales objetivos de la marcha es también "visibilizar" a los trabajadores de la economía popular. Según la Encuesta Permanente de Hogares, la población con empleo informal alcanzó a 5,9 millones de personas durante el primer trimestre de 2026 en los grandes centros urbanos, que se amplía a casi 10 millones bajo el cálculo sobre la población total. La tasa de informalidad llegó al 44,2% en la era de Milei.

"Se trata de laburantes que se inventan su trabajo en medio del descarte que propone el sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Ahora el Estado se retiró del territorio, no tiene ninguna política para los sectores humildes", remarcó.