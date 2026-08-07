Fuerte discurso de García Cuerva en San Cayetano: “Que se multiplique la justicia social”

En una de las manifestaciones de fe más significativas del año, la festividad de San Cayetano en Liniers se convirtió en el escenario de un fuerte pronunciamiento político de la Iglesia Católica contra el rumbo socioeconómico del país. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, encabezó la celebración litúrgica con una homilía cargada de duras advertencias que, sin mencionar explícitamente al presidente Javier Milei, apuntaron directamente a la médula de su programa de gobierno: el ajuste fiscal desmedido, la desregulación económica y el dogma del libre mercado.

Ante miles de fieles que se acercaron a pedir "paz, pan y trabajo", el prelado expuso el agotamiento social frente a una realidad que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables. En uno de los pasajes más duros de su discurso, el prelado criticó que la sociedad permanezca en silencio mientras "pasiva y silenciosamente nos resignamos a que las cosas aumenten: el boleto de transporte público, las tarifas, los alquileres, los alimentos".

Esta radiografía se complementó con una severa denuncia sobre la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo. Según el arzobispo, el pueblo argentino "no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias".

El duro impacto de la realidad contra los análisis teóricos

El sermón también apuntó contra los dogmas libertarios que el Gobierno defiende desde la tribuna macroeconómica. Frente a la premisa oficialista de que la libertad de mercado resuelve por sí sola las asignaciones de recursos, García Cuerva opuso la Doctrina Social de la Iglesia. Citando una encíclica del Papa León XIV, el arzobispo enfatizó que "la libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona". Asimismo, desafió la lógica economicista al advertir que "en la lógica del mercado, esos panes y pescados no alcanzarán nunca para dar de comer a una multitud; pero en la lógica de la fraternidad y el compartir, es mucho".

Pero la crítica eclesiástica no se limitó a los principios conceptuales, sino que fustigó la desconexión técnica de los funcionarios gubernamentales. En este sentido, advirtió sobre el peligro de tener una mirada "nublada de ideologismos" y cargada de "análisis teóricos que luego se estrellan con la realidad cotidiana, que la gente sencilla y de a pie conoce muy bien porque la padece todos los días". En la misma línea, cuestionó la pasividad ciudadana "cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no alcanza, y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer".

En un contexto donde el Ejecutivo descalifica reiteradamente la intervención del Estado en la economía, el arzobispo redobló la apuesta y pidió que "se multiplique la justicia social, aquella a la que León XIV define como una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su Evangelio". De esta manera, el mensaje de la Iglesia volvió a dejar en claro que la tolerancia al ajuste tiene límites concretos y que la teorización macroeconómica no puede ignorar el sufrimiento de los ciudadanos comunes.