Compraron un viejo local para hacer un restaurante y encontraron un sótano de más de 100 años

Una simple obra de refacción terminó convirtiéndose en una de las escapadas más sorprendentes de la provincia de Santa Fe. Los dueños de un restaurante de la ciudad de San Carlos Centro, encontraron debajo del piso un amplio sótano de más de un siglo de antigüedad que hasta ese momento había permanecido completamente oculto.

El sótano llamó la atención por sus dimensiones, pero también por el buen estado de conservación de sus paredes de ladrillo y de su diseño, propio de las construcciones de fines del siglo XIX y principios del XX. El hallazgo rápidamente despertó curiosidad entre los vecinos y dio lugar a distintas investigaciones para conocer el verdadero origen del lugar y la función que cumplía cuando fue construido.

Un sótano que pasó inadvertido durante generaciones completas

Según relataron los propietarios del restaurante, hasta el momento del hallazgo desconocían por completo la existencia del sótano. Fue recién durante los trabajos de remodelación que descubrieron una abertura que conducía al extenso espacio debajo del suelo.

Tras difundirse las imágenes, un vecino aportó datos históricos que permitieron reconstruir una parte del pasado del inmueble. De acuerdo a su versión, el sótano habría pertenecido a una antigua construcción levantada hace más de 100 años y habría sido utilizado para almacenar mercadería y alimentos, aprovechando las bajas temperaturas que ofrecía el espacio. Hablamos del tiempo que antecede a la llegada de los sistemas modernos de refrigeración.

La arquitectura del lugar también reforzó esa hipótesis. Esta compuesta por paredes gruesas de ladrillo y su profundidad es propia de las bodegas y los depósitos utilizados en los comercios de la época.

El hallazgo que revaloriza el patrimonio local

Más allá de la sorpresa, el descubrimiento volvió a poner en valor la historia urbana de San Carlos Centro y despertó un gran interés entre los vecinos e investigadores por preservar este tipo de construcciones, que permanecen ocultas bajo edificios modernos.

Los especialistas destacan que este tipo de hallazgos permiten comprender cómo era la vida cotidiana en las primeras décadas de crecimiento de las ciudades argentinas, cuando los sótanos y espacios subterráneos cumplían funciones esenciales para la conservación de alimentos y productos y el funcionamiento de los negocios.

El hallazgo ya se convirtió en un atractivo para la comunidad y muchos vecinos incorporan visitas al restaurante para conocer un poco más sobre lo que durante décadas permaneció escondido bajo el suelo. Hoy por hoy, representa una ventana al pasado.