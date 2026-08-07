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El simple método casero que se volvió viral para evitar que las frutas y verduras se echen a perder

Un truco casero con una esponja en la heladera ayuda a reducir la humedad y conservar por más tiempo frutas y verduras.

07 de agosto, 2026 | 12.39
Cuál es el truco de limpieza con una esponja en la heladera.

La frutas y verduras son difíciles de conservar en casa ya que la humedad de la heladera es un factor que puede acelerar su deterioro y generar la aparición de moho. Por eso mismo, un simple truco casero, prolonga la vida útil de los alimentos y mantiene el interior de la heladera más fresco. 

Se trata de colocar una esponja dentro del cajón de vegetales, este tip se volvió viral en las redes debido a su rápida eficacia. La esponja absorbe la humedad generando un ambiente propicio para la descomposición acelerada de alimentos, evita la condensación en paredes y superficies, reduce el deterioro, previene malos olores y mantiene el cajon limpio por mucho más tiempo. 

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Cómo aplicar el truco de la esponja en la heladera paso a paso

Lo primero que hay que hacer es escoger una esponja nueva y seca, ya que no debe contener detergentes o quimicos. El paso siguiente es colocarla en el cajón de las frutas y verduras de la heladera, apoyada entre los productos o en un costado. Se recomienda revisarla una vez por semana y en caso de que estuviera muy húmeda exprimirla o directamente reemplazarla. 

Para mantener la esponja limpia hay que lavarla con agua caliente y vinagre o con bicarbonato de sodio, para evitar bacterias. Esta técnica casera se convirtió en una aliada de la limpieza para quienes quieren ahorrar y prolongar la vida de sus frutas y verduras. Es importante recordar que la esponja que se utilice no tiene que haber sido usada previamente en la cocina o el baño, y que se debe hacer una inspección semanal de su estado.

La esponja absorbe la humedad generando un ambiente propicio para la descomposición acelerada de alimentos.

Trucos caseros para mantener las esponjas desinfectadas

  • Utilizar el microondas: humedecer la esponja por completo, colocarla sobre un plato y calentarla a máxima potencia durante dos minutos para eliminar bacterias con el vapor.

  • Sumergir en vinagre blanco: dejar la esponja en un recipiente con vinagre puro durante toda la noche para aprovechar su acidez natural.

  • Usar agua hirviendo: verter agua a punto de ebullición sobre la esponja en un cuenco y dejar reposar hasta que el agua se enfríe.

  • Aprovechar el lavavajillas: introducir la esponja en el estante superior durante un ciclo de lavado con secado a alta temperatura. 

  • Mezclar agua y bicarbonato: remojar la esponja en una solución de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato para neutralizar olores y desincrustar residuos.

  • Escurrir tras cada uso: presionar con fuerza para eliminar todo el exceso de agua y evitar que la humedad estancada genere moho.

  • Aclarar con agua caliente: pasar la esponja por el grifo a alta temperatura después de limpiar platos con grasa.

  • Almacenar en lugar seco: colocar la esponja en un soporte rejilla que permita la circulación de aire por todos sus lados.

  • Renovar con frecuencia: desechar la esponja cada dos o tres semanas, o antes si presenta grietas o mal olor persistente.

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