El simple método casero que se volvió viral para evitar que las frutas y verduras se echen a perder.

La frutas y verduras son difíciles de conservar en casa ya que la humedad de la heladera es un factor que puede acelerar su deterioro y generar la aparición de moho. Por eso mismo, un simple truco casero, prolonga la vida útil de los alimentos y mantiene el interior de la heladera más fresco.

Se trata de colocar una esponja dentro del cajón de vegetales, este tip se volvió viral en las redes debido a su rápida eficacia. La esponja absorbe la humedad generando un ambiente propicio para la descomposición acelerada de alimentos, evita la condensación en paredes y superficies, reduce el deterioro, previene malos olores y mantiene el cajon limpio por mucho más tiempo.

Cómo aplicar el truco de la esponja en la heladera paso a paso

Lo primero que hay que hacer es escoger una esponja nueva y seca, ya que no debe contener detergentes o quimicos. El paso siguiente es colocarla en el cajón de las frutas y verduras de la heladera, apoyada entre los productos o en un costado. Se recomienda revisarla una vez por semana y en caso de que estuviera muy húmeda exprimirla o directamente reemplazarla.

Para mantener la esponja limpia hay que lavarla con agua caliente y vinagre o con bicarbonato de sodio, para evitar bacterias. Esta técnica casera se convirtió en una aliada de la limpieza para quienes quieren ahorrar y prolongar la vida de sus frutas y verduras. Es importante recordar que la esponja que se utilice no tiene que haber sido usada previamente en la cocina o el baño, y que se debe hacer una inspección semanal de su estado.

La esponja absorbe la humedad generando un ambiente propicio para la descomposición acelerada de alimentos.

Trucos caseros para mantener las esponjas desinfectadas