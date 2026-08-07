Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), se dió a conocer un video en el que se logra visualizar al ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, caminando por el barrio de Palermo junto a la exparticipante del reality show Love is Blind, Emily Ceco. A raíz de este material audiovisual, crecieron los rumores sobre un posible romance entre ambas figuras.

Emily Ceco en Love is Blind.

En ese contexto, la panelista Pilar Smith añadió información en vivo sobre los hechos: “Está saliendo con Emily Ceco, que ahora está trabajando en Radio Tu de APTRA. Justamente en esa radio lo conoció a Rober. Tenemos videos de ellos caminando anoche por el barrio de Palermo, caminando en dirección a la casa de él”.

Finalmente, agregó: “Los encuentros son en la casa de él. Es incipiente. Se empezaron a seguir en Instagram y él le pidió el teléfono. Like de acá, fueguito de allá, todo buena onda. Yo creo que él la puede hacer sufrir a ella. A ella la veo como muy amorosa”.

Por qué se separaron Moritán y Pampita

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain y el político Roberto García Moritán terminaron su matrimonio el 20 de septiembre de 2024 tras cinco años de relación. El quiebre definitivo se dió tras una serie de rumores de infidelidad por parte del empresario y un severo desgaste provocado por la alta exposición de su carrera política, además de acusaciones públicas por presuntas irregularidades en su gestión ministerial.

Roberto García Moritán junto a Pampita.

En ese entonces, Pampita además salió a aclarar la situación legal de García Moritán en Catamarca, donde ella también fue vinculada: “Investiguen y van a ver cómo son las cosas. Decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar. Ensucian y dicen cosas que no son ciertas. Pero yo no soy periodista, no me corresponde a mí investigar. Nadie puede salir a sospechar de mí, ni los que me conocen ni los que no, a quienes ni tengo que dar explicaciones. No hay nada ilegal”.