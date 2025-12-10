García Moritán rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Gisela Dulko.

Tras confirmar que su último noviazgo llegó a su fin, el ex funcionario y empresario Roberto García Moritán enfrentó las cámaras de televisión para aclarar los tantos y, sobre todo, para hablar de los rumores que lo vincularon a la extenista Gisela Dulko.

Se trata de Roberto García Moritán, quien acaba de terminar su vínculo con la modelo Priscila Crivocapich. En diálogo con América TV, primero se refirió a esta ruptura intentando bajarle el tono al conflicto. "Tranquilos. Ya era algo que veníamos conversando hace unos días", explicó, dejando en claro que el desenlace no fue intempestivo. Además, tuvo palabras de caballerosidad para su ahora ex pareja: "No es el tipo de mujer que habla mal a las espaldas de las personas. Las cosas no salieron como pensábamos, nada más".

Pero el plato fuerte llegó cuando le preguntaron sin vueltas por la versión que lo une a Gisela Dulko. Ante la consulta directa sobre si pasaba algo con ella, Moritán no dudó: "Eso es un invento".

Para despejar dudas, el empresario detalló el contexto del encuentro que disparó los rumores, asegurando que fue algo casual. "Nos conocimos en un cumpleaños, de Milagros. Charlamos dos minutos, de los chicos", relató, reduciendo la situación a una simple charla de padres en un evento social. El notero insistió: "En unos meses no te vamos a ver confirmando relación, ¿no?". Con una sonrisa pero firme, él cerró la puerta: "No creo".

García Moritán rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Gisela Dulko.

Qué dijo Gisela Dulko

Mientras Moritán daba la cara en televisión, Gisela Dulko eligió las redes sociales para cortar el tema de raíz. Cansada de verse envuelta en escándalos ajenos, la ex deportista utilizó sus historias de Instagram para publicar un mensaje breve pero letal que no dejó lugar a dudas. Sobre un fondo negro y con letras blancas, escribió dos palabras que sepultaron cualquier especulación: "Todo falso". Así, ambos protagonistas coincidieron en desmentir categóricamente el romance del momento.