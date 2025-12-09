García Moritán y Priscila Crivocapich no están más juntos.

La vida sentimental de Roberto García Moritán volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras confirmarse su separación de Priscila Crivocapich. Aunque en los últimos días circularon rumores, fue este domingo 7 de diciembre cuando la ruptura se hizo oficial en Infama (América TV), donde además se revelaron los motivos que llevaron a la pareja a poner fin a la relación antes de llegar al altar.

El encargado de dar la noticia fue el periodista Oliver Quiroz, quien aseguró en pleno vivo: “Hay una nueva separación en el ambiente. Confirmadísimo: Roberto García Moritán se separó de Priscila. No llegaron al altar”. Con esa frase, despejó cualquier duda sobre la veracidad del distanciamiento.

¿Por qué se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich?

Pero lo más fuerte llegó minutos después. Quiroz afirmó que una diferencia profunda en los proyectos de vida fue lo que terminó de quebrar el vínculo. “Tengo el motivo que me dicen del entorno. Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre y él lamentablemente no, porque ya tiene tres. Tiene dos con Milagros y uno con Pampita”, explicó el periodista, dejando en evidencia que la discusión no fue por un conflicto puntual, sino por un deseo personal que no lograron conciliar.

A pesar de la situación, según contó el panelista, la separación se dio en términos amables y respetuosos. “Terminaron en buenos términos, pero eso fue como que los llevó a decir: ‘terminamos’”, señaló.

La relación entre García Moritán y Priscila Crivocapich había despertado gran interés mediático desde su inicio, especialmente por el perfil público del empresario y exmarido de Pampita. Sin embargo, esta diferencia irreconciliable en sus proyectos personales terminó anticipando un cierre que nadie esperaba tan pronto.

García Moritán y Priscila Crivocapich se separon en buenos terminos.

Por ahora, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas, pero la revelación del motivo deja claro que la ruptura no se debió a un escándalo, sino a una decisión difícil basada en prioridades personales.