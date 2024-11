Roberto García Moritán le contestó a Susana luego de que lo tratara de "estúpido".

Este fin de semana, Pampita estuvo de invitada en el living de Susana Giménez y rompió el silencio a dos meses de su separación de Roberto García Moritán. Al llegar al piso, la conductora la recibió con elogios y remarcó que estaba "más flaquita" que antes.

A los pocos minutos, y en esa misma línea, la diva de los teléfonos lanzó una contundente definición para el exfuncionario: "Lo único que te hizo fue hacerte bajar más de peso, tenés que agradecerle a ese estúpido", le dijo sin filtros Susana a Pampita.

Ante este agresivo comentario, Pampita defendió al político: "Esperá no le digas así a Robert, porfa. No estoy peleada con nadie. Siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida".

Si bien el momento fue incómodo, posteriormente, la modelo dio una entrevista a Intrusos (América) y aseguró: "No lo dice con... (mala intención). Lo dice en joda". Por su parte, cuando le preguntaron a Moritán por los dichos de la conductora fue contundente: "A Susana le interesaba una sola cosa y no la aprovechó a Caro, que tiene millones de cosas para dar".

Después de aclarar que no había visto la entrevista completa, le contestó a la conductora por tratarlo de "estúpido". "Susana hace lo que quiere es una diva, Está por encima de todo. Tengo entendido que Caro respondió muy bien y le dijo que no correspondía (que dijera algo así)".

Por último, Moritán reiteró en Intrusos que no iba a hablar sobre la nueva relación sentimental de Pampita. Sin embargo, a pesar de la buena onda que le puso a la entrevista, se mencionó en el piso del programa que el político había quedado "destruido" por lo que sucedió en el programa.

Pampita habló por primera vez de su separación: “Yo no era la prioridad de Roberto”

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en una emotiva entrevista exclusiva con Susana Giménez.

La modelo expresó el profundo impacto que tuvo esta ruptura en su vida, afirmando: "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero" y confesó: "nunca me imaginé que todo se iba a destruir".

Sin embargo, al ser consultada sobre los motivos de la separación, fue contundente y dijo que no iba a hablar mal del empresario y exfuncionario porque “sus hijos estaban viendo la televisión”. A su vez, confesó que apenas se separó no podía ni comer ni dormir durante varios días, por el estrés que le ocasionó la ruptura.

En sus declaraciones, Pampita reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras su decepción amorosa: "Hay que tener los ojos bien abiertos siempre" y destacó su capacidad para encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles: "Agradezco todo lo que me pasó y no me arrepiento de nada".

La conversación también dejó entrever que, a pesar de la tristeza, la conductora busca enfocarse en sus hijos y en reconstruir su vida personal mientras atraviesa este proceso de duelo emocional. “Yo no era la prioridad de Roberto”, aclaró en tono de tristeza, al hablar de los compromisos laborales que tenía su ex pareja.

Además, la separación se dio en medio de rumores de crisis prolongadas e infidelidades, aunque Pampita no ahondó en esos temas, prefiriendo centrarse en su postura resiliente. Por último, contó que habla “todos los días” con Moritán porque “continúan siendo familia”.