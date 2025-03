"7 mil futuros jubilados no tienen los aportes": el diputado riojano Ricardo Herrera advirtió cómo golpea esta medida a la provincia

En el marco de la nueva medida adoptada por el Gobierno de Javier Milei, la cual finaliza las moratorias para jubilarse a partir de marzo 2025, funcionarios de espacios opositores manifestaron su rechazo a la medida que afectará a miles de trabajadores que no lograron completar sus aportes previsionales. Por su parte, el diputado de La Rioja de Unión por la Patria, Ricardo Herrera, expresó su repudio frente a la decisión de recorte jubilatorio.

"Insensibilidad, inhumanidad y falta de empatía", calificó Herrera en su cuenta personal de X (ex Twitter) y lamentó: "El domingo vence el plazo de la moratoria previsional 243 mil personas no podrán acceder a jubilarse porque Milei sigue eligiendo como variable de ajuste a las personas jubiladas y adultos mayores. Aprobaron un nuevo acuerdo de endeudamiento y sometimiento con el FMI pero para apoyar la moratoria no dieron quórum".

"No tienen fundamentos para apoyar la insensibilidad de este Gobierno, por eso prefieren mirar para otro lado", concluyó el diputado. Cabe recordar, que la moratoria previsional fue una medida implementada en 2023 y permitía a las personas regularizar sus aportes previsionales mediante pagos en cuotas, lo cual facilitaba así el acceso a la jubilación.

Esa herramienta estaba dirigida principalmente a mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años, y personas de 50 años o más que contaban con menos de 20 años de aportes. De esta forma, miles de personas no podrán acceder a una instancia de jubilación, aún aquellos trabajadores que distintos temas de irregularidad no vieron reflejados sus aportes.



Cabe destacar que esta decisión afectará específicamente 9 de cada 10 mujeres que históricamente llevaron adelante tareas de cuidado en sus hogares, más otro trabajo no registrado.

Preocupación por el vencimiento de la moratoria

Herrera, durante el debate en el Congreso nacional, aseguró que la prorroga de la moratoria previsional es "un tema sensible a todos los argentinos", y señaló que no entiende "la falta de sensibilidad y empatía que día a día demuestra el oficialismo con este tema".

"En 5 días vence el plazo de prórroga y el presidente está facultado para prorrogar, pero se encargó por todos lados de decir que no va a hacerlo", lamentó el diputado y reflexionó que se acude a la moratoria previsional. "Defendemos esta herramienta porque fue la más importante, desde el 2004 a esta parte permitió que más de 6.800.000 personas se pudieran incluir en el sistema previsional de Argentina", expresó Herrera.

El funcionario explicó que menciona ese número "porque el 65% de esas personas fueron incluidas por este mecanismo", y expresó "es importante prestarle atención en este tiempo, solo en el 2024 hubo 427.000 se jubilaron y el 73% se jubiló por moratoria".

"En el 2025 ya hay 243.000 que están en condiciones de jubilarse por la moratoria previsional", indicó Herrera, y expresó: "Hay en La Rioja 7 mil personas, qué le vamos a decir a esos futuros jubilados que cumplen años la semana que viene y que no tienen los aportes previsionales. Les vamos a decir que esperen 5 años".



"La verdad es muy difícil mirar para otro lado en este tema, dejar que los jubilados sigan siendo la variable de ajuste de este modelo es de una inhumanidad tremenda, no lo podemos permitir", concluyó Herrera.