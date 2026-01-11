Franco Mastantuono puede quedarse afuera del Mundial 2026 con la Selección Argentina

Faltan para que el Mundial 2026 se apodere de la atención de los hinchas, pero en los meses previos es donde se comienza a preparar la lista de convocados para disputar los partidos. Uno de los rumores que comenzó a circular es que Franco Mastantuono podría quedar afuera de la lista que Lionel Scaloni estaría diseñando para la Selección Argentina. El motivo radicaría en una decisión de Real Madrid que afecta a la carrera del joven.

Es más que obvio que aquellos jugadores que no suman minutos en los meses previos al certamen internacional reúnen grandes chances de quedar afuera. Esto es producto de que los entrenadores pretenden convocar a los que mejor se encuentren desde los físico pero también en lo futbolístico. Lo último es un factor que pueda marcar la diferencia y que quedó más que claro con los llamados que Julián Álvarez y Enzo Fernández recibieron en Qatar 2022.

Lo particular es que Mastantuono ingresó a la temporada 2026 sin gran cantidad de minutos con la camiseta de Real Madrid. Esto es producto de que arrastró una lesión como la pubalgia, que le impidió estar a las órdenes de Xabi Alonso. Una que requiere un tratamiento especial porque puede regresar y de manera severa. Mientras que los meses posteriores exponen que el volante pasó de ser titular a una alternativa en el banco de suplentes.

Algo que iría en contra de la filosofía de Lionel Scaloni de que todo aquel que no sumen minutos es muy probable que se quede afuera de los convocados al Mundial. Si bien, hay una lista preliminar donde se pueden anotar un máximo de 55 jugadores, la FIFA solo permite que 26 sean los citados. Es por ello que la sangría a meses del campeonato va a ser más que grande.

Por otro lado, hay que recordar que Real Madrid recibió varios ofrecimientos de diversos clubes de Europa para que Mastantuono saliera a préstamo por unos meses con el objetivo de que adquiera rodaje. Sin embargo, la postura del gigante español fue que el joven debe quedarse y que reúne condiciones de sobra para ganarse un puesto dentro del once titular. Solo tiene que mejorar su nivel con los entrenamientos.

Los otros jugadores de la Selección Argentina que podrían perderse el Mundial 2026

Además de Franco Mastantuono, el cuerpo técnico les habría hecho un llamado de atención a los siguientes jugadores Walter Benítez, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Valentín Castellanos. Los últimos dos acaban de cambiar de equipo. Porque uno fue transferido al West Ham de Inglaterra mientras que el otro se sumó al plantel de Racing.

"Es un jugador diferencial en zona tres. Es un jugador que necesitamos mucho porque aclara las situaciones del último tercio del campo con pases, con finalización individual y con su mentalidad 'top' para mirar a portería contrario", expresó Michel, entrenador del Girona de España, cuando le tocó hablar sobre la incorporación del "Diablito". Esto es producto de que el Manchester City decidió romper el préstamo celebrado con el Bayer Leverkusen.