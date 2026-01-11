Industria en crisis en La Rioja: 170 despidos, suspensiones y retiros forzados en 2025

La industria argentina atraviesa un período de fuerte contracción, debido a las políticas económicas del presidente Javier Milei, y La Rioja no fue la excepción durante 2025. La mayor preocupación se concentró en el sector textil y del calzado, ya que la provincia contaba con uno de los polos productivos más importantes del país en estas actividades y se registraron en 2025 el despido de 170 trabajadores del sector.

Estos fueron principalmente en ramas textiles y del calzado, a lo que se sumaron cientos de suspensiones y retiros con escaso margen de voluntariedad. Entre las empresas afectadas se encuentran Hilados, Vulcalar, Giaupure, Ricotex, Teknor, Version e Induquan, entre otras. La caída de la producción provocó que se ubicara entre las tres provincias con mayor conflictividad laboral en el sector privado durante el último año.

La combinación de apertura de importaciones y retracción del consumo conformó un escenario adverso para el sector, que derivó en despidos, suspensiones y retiros. Estos, en muchos casos, fueron forzados para los trabajadores como alternativa para no perderlo todo.

Según datos oficiales, en octubre de 2025 la industria argentina utilizó apenas el 61% de su capacidad instalada, por debajo del 63% registrado en el mismo mes de 2024, un año que ya había sido considerado negativo. El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y refleja la profundidad de la crisis industrial.

Una crisis que genera muchos despidos

El impacto resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que durante años el sector recibió un fuerte acompañamiento del Estado provincial mediante subsidios y reducción de costos en energía, gas e Ingresos Brutos, además de programas laborales y la puesta a punto de plantas industriales para atraer inversiones. Sin embargo, frente a la crisis, muchas firmas optaron por reducir personal o cesar actividades.

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) indicó que en La Rioja fueron 31 las empresas que atravesaron conflictos laborales en 2025 por despidos, suspensiones, cierres o concursos de acreedores. Entre ellas se mencionan INCA, ENOD, TEXTILCOM, RITEX, PUMA, SERRANO, DINPE, HILADOS, VULCALAR, MAGGIORA y COLORTEX, aunque no todas pertenecen exclusivamente al rubro textil o del calzado.

De cara al futuro, desde la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) advierten que el panorama para 2026 podría ser aún más complejo si no se produce una reactivación significativa de la actividad comercial, si continúan fortaleciéndose las importaciones y si no se incrementa el nivel de utilización de la capacidad instalada. El escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad del entramado industrial y el empleo en la provincia.