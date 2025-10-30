Programa Fontex: se fortalece la iniciativa formoseña que impulsa el desarrollo económico y textil de la provincia

A través del Programa FONTEX, destinado a fortalecer la industria textil en la provincia de Formosa, el Gobierno provincial realizó una nueva entrega de 3.650 uniformes de fajina destinados al personal de la Policía de la Provincia. La producción incluyó 1.000 pantalones, 1.150 camisas, 900 chombas y 600 gorras, confeccionadas íntegramente en talleres locales. Esta acción forma parte del compromiso sostenido del Gobierno provincial de fortalecer la industria textil formoseña y acompañar a las fuerzas de seguridad con equipamiento de calidad.

De esta manera, Fontex continúa avanzando en la confección de los guardapolvos que integrarán los kits escolares del ciclo lectivo 2026, con un 70% del material ya entregado.

Con presencia en 17 localidades, y más de 50 cooperativas activas en 150 talleres, el programa impulsa la producción local, genera empleo y consolida un circuito económico virtuoso que abastece no solo a la Policía, sino también a diversos organismos provinciales como los ministerios de Desarrollo Humano y de la Comunidad, y la Secretaría de Deportes.

El Programa FONTEX, parte de una estrategia provincial de sustitución de importaciones, fomenta la fabricación local de textiles con valor agregado, generando empleo y un significativo beneficio social. A diferencia de la situación nacional, donde la industria textil sufre una apertura indiscriminada de importaciones y caída de producción, Formosa sigue apostando por la inversión y el desarrollo del sector

La presencia de Fontex

El director ejecutivo de Fontex, Néstor Sosa, destacó la importancia de estos convenios para la consolidación de la industria textil en Formosa. “Este tipo de convenios son fundamentales para seguir fortaleciendo la industria textil en Formosa”, afirmó, y agregó: “Gracias a esta articulación entre el sector privado y nuestro programa, no solo generamos empleo formal, sino que también garantizamos productos esenciales para nuestro sistema de salud”.

Sosa resaltó además que “la incorporación de tecnología y el crecimiento de empresas como Macatex S.A. confirman que en nuestra provincia el trabajo textil sigue avanzando y consolidándose a pesar de las dificultades que atraviesa el país”.

Mientras la industria textil en otras regiones enfrenta dificultades debido a la apertura indiscriminada de importaciones y la caída en la producción, Formosa continúa fortaleciendo el desarrollo del sector. El Programa Fontex, creado para formalizar y potenciar la mano de obra textil, se posiciona como un pilar clave en la generación de empleo y el abastecimiento del sistema sanitario provincial.

Además de reducir la dependencia de compras externas, la producción de Macatex S.A. abre nuevas oportunidades de comercialización con el sector privado. Este modelo de articulación entre el Estado y la industria fomenta la autonomía productiva, consolidando a Formosa como un ejemplo de desarrollo sostenible en el rubro textil.