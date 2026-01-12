MasterChef Celebrity Argentina 2025-26: qué pasó ayer domingo 11 de enero.

Este último domingo 11 de enero tuvo lugar la duodécima gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los seis cocineros que peor desempeño tuvieron en las noches anteriores se vieron obligados a volver a cocinar por el único boleto a disposición en el balcón, reservado solo para el mejor.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día (Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas, La Joaqui, Marixa Balli, "Cachete" Sierra y Emilia Attias) observaron al llegar a sus estaciones pequeñas cajas de madera, aquellas que se emplean para tapar el ingrediente clave (u otros elementos que guarden relación con el desafío).

Al levantarlas, pudieron ver que se trataba de diferentes verduras de coloración verde. ¿El reto para la velada? Un plato libre que tenga, como única condición, el prescindir de proteína animal. Mientras que algunos se desenvolvieron mejor por el usual consumo de comida vegetariana en su vida cotidiana, para otros resultó una exploración a lo desconocido.

¿Quién subió al balcón?

El mano a mano final por el lugar en el balcón fue entre Ian Lucas y Emilia Attias.

Luego de las respectivas devoluciones, el mano a mano final por el lugar en el balcón fue entre Ian Lucas y Emilia Attias. Finalmente, el jurado compuesto por Donato De Santis; Damián Betular y Germán Martitegui se decantó por el influencer, quien podrá ver la gala de eliminación fuera de peligro junto a Yanina Latorre (en reemplazo de Maxi López), Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Reini y el "Chino" Leunis.

¿Quiénes están en riesgo de irse hoy?

Quienes están en peligro de irse este lunes 12 de enero en la gala de eliminación son "Cachete" Sierra, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango (que se ausentó toda la semana), Emilia Attias y La Joaqui. A ellos se les suma el "Turco" Hunsaín, que tuvo el peor plato en la noche de beneficios.